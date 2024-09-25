Поток россиян в Турцию летом достиг рекорда после пандемии

Летом 2024 года Турцию посетили 2,7 млн россиян — число поездок стало рекордным с 2019 года. Росту потока способствовали снижение цен в отелях и увеличение числа рейсов, а также то, что туристы «смирились» с высокими ценами

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

За три летних месяца 2024 года Турцию посетили 2,73 млн россиян — число поездок оказалось на 7% больше, чем в июне—августе предыдущего года, следует из предварительных данных Министерства культуры и туризма республики. Этот показатель стал рекордом после начала пандемии.

Для сравнения: в июне—августе 2023 года граждане России совершили в Турцию 2,55 млн поездок, а за тот же период 2022 года — 2,15 млн поездок. Летом 2021 и 2020 годов турецкая статистика зафиксировала прибытие в страну лишь 1,8 млн и 454,6 тыс. россиян соответственно. Тогда международное авиасообщение было ограничено из-за борьбы с коронавирусной инфекцией.

Турция традиционно входит в число наиболее популярных направлений для поездок российских туристов за рубеж. Но хотя турпоток и восстанавливается, допандемийного уровня 2019 года он пока не достиг. Тогда за июнь—август Турцию, согласно статистике Минкультуры республики, посетили 3,16 млн граждан России — на 15% больше, чем этим летом.

Сколько россиян посетили Турцию с начала года По итогам первых восьми месяцев 2024 года россияне лидировали по числу поездок в Турцию относительно граждан других стран. В январе—августе республику, по данным турецкой статистики, посетили 4,55 млн россиян. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в страну приехали 4,35 млн граждан России, но все еще меньше, чем до пандемии. Так, в январе—августе 2019 года россияне совершили в Турцию 4,83 млн визитов — на 6% больше, чем в этом году. Доля россиян среди всех прибывших в Турцию за восемь месяцев 2024 года превысила 12%.

Граждане России этим летом так же, как и в прошлом году, остались лидерами по числу поездок в Турцию. На втором месте по количеству визитов на турецкие курорты были граждане Германии (2,5 млн), а тройку лидеров замыкала Великобритания (1,8 млн). Также в пятерку вошли граждане Ирана (934,1 тыс.) и Польши (933,7 тыс.). Чаще всего иностранцы приезжали в Стамбул, где число гостей за восемь месяцев достигло 12,2 млн человек — это 34% от всего иностранного потока в страну. Для сравнения: популярный туристический курорт Анталью за тот же период посетили 11 млн человек — 30% от общего числа въездов иностранцев.

Почему вырос турпоток

Турция составляет 50–60% доли продаж турагентов и туроператоров среди выездных направлений, оценил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Сейчас это самое популярное массовое направление зарубежного отдыха с большим объемом авиаперевозки. «По итогам года мы рассчитываем, что Турцию посетят примерно 6,9 млн россиян, из которых 5 млн будут организованными туристами, а примерно 2 млн совершают транзитные поездки через Стамбул», — говорит Горин.

Турция остается самым популярным местом для зарубежного отдыха у россиян, потому что там традиционно большой выбор отелей разного сегмента — от ультрабюджетного до высокого — с возможностью вылета из домашнего региона, объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Рост турпотока в сегменте пляжного отдыха этим летом эксперт называет «умеренным». Российских туристов в Турции могло быть и больше, «если бы рубль существенно укрепил свои позиции, но этого не произошло», считает Мурадян. Большему росту числа поездок в Турцию помешал высокий средний чек на путешествия, включая перелет, согласился Горин. «Турция — самое доступное транспортное направление. Но если бы объем перевозки был еще больше, а цены, соответственно, ниже, объем туристических поездок был бы больший», — добавил эксперт.

Рост числа туристов в Турции связан с дефицитом альтернативных направлений для пляжного отдыха недалеко от России, считает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, возможной альтернативой могут быть страны Ближнего Востока, такие как Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн. А популярные ранее у россиян европейские направления, такие как Хорватия, Греция, Испания, Кипр, стали менее доступными из-за усложненной логистики, сложностей с получением визы и дороговизной отдыха.

Позиции Турции у российских туристов в последние годы укрепились на фоне сложностей с доступом на европейские пляжные направления, согласилась PR-директор «Русского экспресса» Анна Филатовская. По ее словам, в этом году раннее бронирование для турецкого направления «прошло достаточно успешно». «После некоторого спада продаж, который был в середине лета из-за сильного роста тарифов в гостиницах Турции, отельеры стали привлекать россиян специальными предложениями», — добавила Филатовская.

Что происходит с ценами на отдых

Раньше Турция была одним из самых доступных в плане стоимости зарубежных направлений отдыха у россиян. Но все изменилось летом 2023 года: тогда эта страна впервые в истории вошла в число самых дорогих зарубежных направлений, отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В прошлом году стоимость туров в Турцию в евро выросла на 30% год к году, оценил Горин. Средний чек летом 2023 года на двоих в Турции составил 183–185 тыс. руб. В тот год турецкие отельеры были вынуждены поднять цены из-за связанного с высокой инфляцией роста расходов. Завышенные цены в отелях «оттолкнули» многих туристов, указывал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов. Из-за снижения спроса для привлечения туристов отели начали снижать цены и в 2024 году обещали их оставить на уровне 2023 года, сообщал Российский союз туриндустрии (РСТ).

Этим летом Турция тоже вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха. Но некоторые отельеры на фоне падения спроса все же снизили цены. В конце 2023 года часть отелей в Турции «серьезно повысила цены на июль—август», что обернулось падением спроса, рассказывал вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов. В результате июльские цены оказались ниже, чем июньские, что «само по себе нонсенс», рассказывал Кобищанов. Средняя стоимость летнего отдыха в Турции в 2024 году составляет 200 тыс. руб. на двоих, оценивал в конце июля Горин.

Прошлым летом, когда Турция резко подорожала, часть туристов переориентировалась на внутрироссийские курорты, ОАЭ и Египет, вспоминает PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, в этом году летом турпоток в ОАЭ и Египет сократился, а в Таиланд и Турцию, наоборот, вырос. Росту турпотока в Турцию способствовала небольшая коррекция цен турецкими отельерами, говорит Домостроева. По ее словам, в этом году цены в отелях были на 10–20% ниже, чем прошлым летом. Этим летом определенные гостиницы оставили цены либо на уровне прошлого года, либо давали скидки, что также способствовало активным продажам, добавил Горин. Тем не менее курс евро был волатилен в течение всего лета, что также отразилось на конечной стоимости туров в Турцию, указывает эксперт. Спрос этим летом стабилизировался после «шока» от новых цен в прошлом году: люди смирились с тем, что теперь Турция стоит дорого, заключила Домостроева.