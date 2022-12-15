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Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Шадаев сообщил о планах обязать Apple разрешить загрузку приложений не из App Store
Минцифры собирается в 2023 году внести в Госдуму законопроект по аналогии с законом ЕС, который обязывает Apple разрешить установку приложений на iPhone и iPad из сторонних магазинов
Apple AAPL $141,59 -1,23% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минцифры намерено в начале 2023 года внести в Госдуму законопроект, который разрешит пользователям iPhone в России загружать приложения не только из магазина App Store, по аналогии с законом ЕС, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

«Минцифры готовит аналогичный законопроект Еврокомиссии, который обяжет держателей платформ мобильных устройств эти опции реализовать», — сказал Шадаев.

Он уточнил, что проект закона планируется внести на рассмотрение парламента в первом квартале 2023 года.

На этой неделе Bloomberg сообщил, что Apple собирается разрешить установку приложений на iPhone и iPad из сторонних магазинов.

В ЕС с ноября вступил в силу закон «О цифровых рынках». Он, в частности, предполагает, что такие компании, как Apple и Google, должны упростить пользователям настройки приложений по умолчанию, а также разрешить загрузку сторонних приложений. Этот закон направлен «на создание равных условий для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей» на фоне жалоб властей и производителей ПО на доминирующее положение App Store и Google Play. По данным Bloomberg, Apple может внести необходимые изменения уже в следующем году в рамках обновления iOS 17.

После начала спецоперации Apple приостановила поставки в Россию, также отключив сервис Apple Pay.  Кроме того, из AppStore убрали приложения ряда российских банков, подпавших под санкции, включая Сбербанк и ВТБ.

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Елена Чернышова
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