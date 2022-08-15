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Группа «Дело» заинтересовалась покупкой пароходства на Сахалине

Группа «Дело» Сергея Шишкарева стала претендентом на Сахалинское морское пароходство
Группа «Дело» стала претендентом на покупку судоходной компании SASCO на Сахалине, которую эксперты оценивают в ₽10–20 млрд. Если сделка состоится, группа будет оказывать услуги не только на железной дороге и в порту, но и на море
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Транспортно-логистическая группа «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома» заинтересовалась покупкой Сахалинского морского пароходства (Sakhalin Shipping Company, SASCO). Об этом РБК рассказали три источника — в правительстве Сахалинской области и в двух судоходных компаниях.

География перевозок SASCO охватывает весь российский Дальний Восток, Китай, Южную Корею, другие регионы северной части Азиатско-Тихоокеанского региона, а также трассу Северного морского пути. По данным отчетности компании на 30 июня 2022 года, 24,99% ее акций принадлежали кипрской Sandyroad Trading, аналогичный пакет у бывшего зятя главы «Транснефти» Андрея Болотова, 0,01% акций — у финансового директора SASCO Аркадия Кукина. Остальные акционеры не раскрываются.

Что известно про SASCO

SASCO была основана в 1945 году. По данным на март 2022 года ее флот состоял из 16 судов: 11 транспортных, трех паромов (обслуживают линию Ванино — Холмск) и двух портовых буксиров. Пароходство перевозит широкий спектр сухих грузов: контейнеры, генеральные, насыпные и навалочные грузы, лес и продукты деревопереработки. Выручка SASCO в 2021 году выросла на 35%, до 6,6 млрд руб., чистая прибыль — в 4,5 раза, до 762,6 млн руб.

По словам источника в региональном правительстве, федеральные власти уже обращались в администрацию Сахалина, чтобы узнать, как они относятся к потенциальной смене собственника SASCO. О том, что группа «Дело» планирует купить долю в этой компании, знает и другой источник в правительстве Сахалинской области. При этом группа рассматривала для приобретения и другие компании, которые организуют контейнерные перевозки на Дальнем Востоке, прорабатывала различные формы участия в них, оговаривается один из собеседников.

«Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приветствует приход любого инвестора в наш регион. Компания «Дело» имеет хорошую репутацию и активно развивается», — сказала РБК его пресс-секретарь Светлана Литвинова. Если группа примет решение расширить присутствие в регионе, это принесет пользу сахалинцам и будет способствовать улучшению транспортной доступности на островах (в Сахалинскую область помимо Сахалина входят расположенные вблизи него острова Монерон и Тюлений, а также Курильские острова), добавила она.

Представитель «Дела» не комментирует «гипотетические, незавершенные или обсуждаемые участниками рынка сделки и рыночные слухи». Сейчас группа и ее дочерние структуры не владеют акциями SASCO, подчеркивает он.

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РБК направил запросы представителям SASCO и Федеральной антимонопольной службы. С Болотовым и другими акционерами SASCO связаться не удалось. Представитель «Росатома» отказался комментировать операционную деятельность «Дела».

Зачем «Делу» пароходство

В конце 2021 года основатель и основной владелец «Дела» Сергей Шишкарев (владеет 51%) в интервью РБК называл покупку морских судов среди приоритетных проектов: в них он планировал инвестировать «сотни миллионов долларов». По его словам, это нужно для того, чтобы составить конкуренцию крупным мировым игрокам, включая датскую Maersk.

Интерес группы к SASCO логичен — у Шишкарева сейчас есть деньги (10 августа стало известно, что «Росатом» увеличил долю в группе «Дело» с 30 до 49%, выкупив акции у бизнесмена), поддержка «Росатома» и большой спрос на рынке на морские перевозки, говорит источник РБК в транспортной компании. К тому же ранее Шишкарев не исключал вариант объединения «Дела» с компанией FESCO (флот включает 21 транспортное судно), которой также принадлежат активы на Дальнем Востоке, — она владеет Владивостокским морским торговым портом (ВМТП).

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает 100% SASCO в сумму до 10 млрд руб., управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов — в 20 млрд руб.

Благодаря покупке SASCO группа «Дело» сможет формировать полное логистическое плечо, замечает Безбородов: ей уже принадлежит крупнейший железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и доля в Global Ports, операторе портовых терминалов в том числе на Дальнем Востоке. «Важно, что Сахалинское пароходство — это старый актив с именем, опытом каботажных перевозок и экспортно-импортных операций», — отмечает эксперт.

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Фото:Shutterstock

Сейчас транспортные и терминальные активы на Дальнем Востоке стремительно растут в цене в условиях переориентации экспортных и импортных грузопотоков, поэтому интерес группы «Дело» к консолидации активов понятен, соглашается Бурмистров. Очень высока вероятность того, что «Дело» купит и SASCO, и FESCO, а также долю своего партнера в Global Ports — A.P. Moller-Maersk (также владеет 30,75%), полагает он. РБК направил запросы в пресс-службы FESCO и A.P. Moller-Maersk.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Группа "Дело" Сергей Шишкарев Сахалин сделка пароходство суда корабли логистика
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