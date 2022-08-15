Группа «Дело» заинтересовалась покупкой пароходства на Сахалине

Группа «Дело» стала претендентом на покупку судоходной компании SASCO на Сахалине, которую эксперты оценивают в ₽10–20 млрд. Если сделка состоится, группа будет оказывать услуги не только на железной дороге и в порту, но и на море

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Транспортно-логистическая группа «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома» заинтересовалась покупкой Сахалинского морского пароходства (Sakhalin Shipping Company, SASCO). Об этом РБК рассказали три источника — в правительстве Сахалинской области и в двух судоходных компаниях.

География перевозок SASCO охватывает весь российский Дальний Восток, Китай, Южную Корею, другие регионы северной части Азиатско-Тихоокеанского региона, а также трассу Северного морского пути. По данным отчетности компании на 30 июня 2022 года, 24,99% ее акций принадлежали кипрской Sandyroad Trading, аналогичный пакет у бывшего зятя главы «Транснефти» Андрея Болотова, 0,01% акций — у финансового директора SASCO Аркадия Кукина. Остальные акционеры не раскрываются.

Что известно про SASCO SASCO была основана в 1945 году. По данным на март 2022 года ее флот состоял из 16 судов: 11 транспортных, трех паромов (обслуживают линию Ванино — Холмск) и двух портовых буксиров. Пароходство перевозит широкий спектр сухих грузов: контейнеры, генеральные, насыпные и навалочные грузы, лес и продукты деревопереработки. Выручка SASCO в 2021 году выросла на 35%, до 6,6 млрд руб., чистая прибыль — в 4,5 раза, до 762,6 млн руб.

По словам источника в региональном правительстве, федеральные власти уже обращались в администрацию Сахалина, чтобы узнать, как они относятся к потенциальной смене собственника SASCO. О том, что группа «Дело» планирует купить долю в этой компании, знает и другой источник в правительстве Сахалинской области. При этом группа рассматривала для приобретения и другие компании, которые организуют контейнерные перевозки на Дальнем Востоке, прорабатывала различные формы участия в них, оговаривается один из собеседников.

«Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приветствует приход любого инвестора в наш регион. Компания «Дело» имеет хорошую репутацию и активно развивается», — сказала РБК его пресс-секретарь Светлана Литвинова. Если группа примет решение расширить присутствие в регионе, это принесет пользу сахалинцам и будет способствовать улучшению транспортной доступности на островах (в Сахалинскую область помимо Сахалина входят расположенные вблизи него острова Монерон и Тюлений, а также Курильские острова), добавила она.

Представитель «Дела» не комментирует «гипотетические, незавершенные или обсуждаемые участниками рынка сделки и рыночные слухи». Сейчас группа и ее дочерние структуры не владеют акциями SASCO, подчеркивает он.

Читайте на РБК Pro Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Статьи Pro Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Статьи Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company Статьи

РБК направил запросы представителям SASCO и Федеральной антимонопольной службы. С Болотовым и другими акционерами SASCO связаться не удалось. Представитель «Росатома» отказался комментировать операционную деятельность «Дела».

Зачем «Делу» пароходство

В конце 2021 года основатель и основной владелец «Дела» Сергей Шишкарев (владеет 51%) в интервью РБК называл покупку морских судов среди приоритетных проектов: в них он планировал инвестировать «сотни миллионов долларов». По его словам, это нужно для того, чтобы составить конкуренцию крупным мировым игрокам, включая датскую Maersk.

Интерес группы к SASCO логичен — у Шишкарева сейчас есть деньги (10 августа стало известно, что «Росатом» увеличил долю в группе «Дело» с 30 до 49%, выкупив акции у бизнесмена), поддержка «Росатома» и большой спрос на рынке на морские перевозки, говорит источник РБК в транспортной компании. К тому же ранее Шишкарев не исключал вариант объединения «Дела» с компанией FESCO (флот включает 21 транспортное судно), которой также принадлежат активы на Дальнем Востоке, — она владеет Владивостокским морским торговым портом (ВМТП).

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает 100% SASCO в сумму до 10 млрд руб., управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов — в 20 млрд руб.

Благодаря покупке SASCO группа «Дело» сможет формировать полное логистическое плечо, замечает Безбородов: ей уже принадлежит крупнейший железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и доля в Global Ports, операторе портовых терминалов в том числе на Дальнем Востоке. «Важно, что Сахалинское пароходство — это старый актив с именем, опытом каботажных перевозок и экспортно-импортных операций», — отмечает эксперт.

Сейчас транспортные и терминальные активы на Дальнем Востоке стремительно растут в цене в условиях переориентации экспортных и импортных грузопотоков, поэтому интерес группы «Дело» к консолидации активов понятен, соглашается Бурмистров. Очень высока вероятность того, что «Дело» купит и SASCO, и FESCO, а также долю своего партнера в Global Ports — A.P. Moller-Maersk (также владеет 30,75%), полагает он. РБК направил запросы в пресс-службы FESCO и A.P. Moller-Maersk.