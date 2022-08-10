«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 16:19
Индонезия напомнила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского Политика, 21:53
Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу Политика, 21:48
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 21:39
Evraz решила продать заводы в Канаде и США Бизнес, 21:20
В Испании заявили о бойкоте матча с «Металлистом» после обвинений фанатов Спорт, 21:18
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:16
Агент сообщил о переходе игрока сборной России из «Аталанты» в «Торино» Спорт, 21:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Молдовагаз» не выплатит «Газпрому» аванс за август Бизнес, 20:55
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 20:53
«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева Бизнес, 20:46
ЦБ заявил о потере экономического суверенитета при фиксированном рубле Инвестиции, 20:43
В Курской области заявили о повреждении железной дороги Льгов — Суджа Политика, 20:39
Тренер купил биатлонисткам новые палки взамен сломанных при перелете Спорт, 20:31
Бизнес ,  
0 

«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева

«Росатом» увеличил до 49% долю в транспортно-логистической группе «Дело»
«Росатом» увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева до 49%. Бизнесмен ожидал, что это произойдет только к 2023 году. Вырученные средства могут пойти на покупку судов — одно из приоритетных направлений развития группы
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

«Росатом», который до начала августа владел 30% крупнейшей в России транспортно-логистической группы «Дело», увеличил свою долю до 49%. Об этом говорится в сообщении «Дела», поступившем в РБК. Теперь у председателя совета директоров группы Сергея Шишкарева 51%.

Основные активы «Дела» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России «Трансконтейнер» и один из крупнейших операторов портовых терминалов Global Ports (30,75%).

Стороны отказались назвать сумму сделки, но вырученные средства «Дело» использует для снижения долговой нагрузки, говорится в ее сообщении. Чистый долг управляющей компании «Дело» (головная компания одноименной группы) по МСФО по итогам 2020 года составил 134,3 млрд руб. (отчет за 2021 год пока не публиковался).

Деньги пойдут также на реализацию инвестиционных проектов. Среди приоритетных проектов в конце 2021 года Шишкарев называл покупку морских судов: в них он планировал инвестировать «сотни миллионов долларов». По его словам, это нужно для того, чтобы составить конкуренцию крупным мировым игрокам, включая датскую Maersk.

«Дочка» «Росатома» «Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) приобрела 30% «Дела» в конце 2019 года. Сумма сделки составила 29,9 млрд руб., следовало из отчетности группы. Она также получила опцион на покупку еще 19%. Шишкарев ожидал, что это произойдет в 2023 году. «Мы с коллегами из «Росатома» постоянно обсуждаем перспективы развития нашего партнерства, однако конкретные параметры этих переговоров пока преждевременно обсуждать в публичном поле», — говорил бизнесмен в декабре 2021 года в интервью РБК. 10 августа представитель «Дела» отказался уточнить, какие приоритетные проекты имеются в виду.

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Бизнес
Сергей Шишкарев

2 августа «Атомэнергопром» увеличил долю в группе «Дело» с 30 до 39,76%, указано в ЕГРЮЛ. А теперь довел ее до 49%. Представитель «Росатома» отказался прокомментировать, почему госкорпорация решила увеличить долю в два этапа и именно сейчас.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO
Статьи
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Если с ребенком трудно. Что делать, если больше нет сил терпеть?
Саммари
Pro
Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola
Статьи

Увеличение доли «Росатома» направлено на дальнейшую реализацию его стратегии по развитию новых бизнес-направлений, увеличение присутствия в логистической отрасли как одной из приоритетных сфер развития в неатомном сегменте, а также является признанием эффективности бизнес-модели «Дела», указано в сообщении группы.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
«Росатом» Группа "Дело" Сергей Шишкарев логистика опцион покупка
Материалы по теме
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Бизнес
«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева
Бизнес
Владелец группы «Дело» — РБК: «До Maersk нам как до сиреневой звезды»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter