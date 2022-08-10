«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева
«Росатом», который до начала августа владел 30% крупнейшей в России транспортно-логистической группы «Дело», увеличил свою долю до 49%. Об этом говорится в сообщении «Дела», поступившем в РБК. Теперь у председателя совета директоров группы Сергея Шишкарева 51%.
Основные активы «Дела» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России «Трансконтейнер» и один из крупнейших операторов портовых терминалов Global Ports (30,75%).
Стороны отказались назвать сумму сделки, но вырученные средства «Дело» использует для снижения долговой нагрузки, говорится в ее сообщении. Чистый долг управляющей компании «Дело» (головная компания одноименной группы) по МСФО по итогам 2020 года составил 134,3 млрд руб. (отчет за 2021 год пока не публиковался).
Деньги пойдут также на реализацию инвестиционных проектов. Среди приоритетных проектов в конце 2021 года Шишкарев называл покупку морских судов: в них он планировал инвестировать «сотни миллионов долларов». По его словам, это нужно для того, чтобы составить конкуренцию крупным мировым игрокам, включая датскую Maersk.
«Дочка» «Росатома» «Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) приобрела 30% «Дела» в конце 2019 года. Сумма сделки составила 29,9 млрд руб., следовало из отчетности группы. Она также получила опцион на покупку еще 19%. Шишкарев ожидал, что это произойдет в 2023 году. «Мы с коллегами из «Росатома» постоянно обсуждаем перспективы развития нашего партнерства, однако конкретные параметры этих переговоров пока преждевременно обсуждать в публичном поле», — говорил бизнесмен в декабре 2021 года в интервью РБК. 10 августа представитель «Дела» отказался уточнить, какие приоритетные проекты имеются в виду.
2 августа «Атомэнергопром» увеличил долю в группе «Дело» с 30 до 39,76%, указано в ЕГРЮЛ. А теперь довел ее до 49%. Представитель «Росатома» отказался прокомментировать, почему госкорпорация решила увеличить долю в два этапа и именно сейчас.
Увеличение доли «Росатома» направлено на дальнейшую реализацию его стратегии по развитию новых бизнес-направлений, увеличение присутствия в логистической отрасли как одной из приоритетных сфер развития в неатомном сегменте, а также является признанием эффективности бизнес-модели «Дела», указано в сообщении группы.