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«Коммерсантъ» узнал о продаже российского завода производителя шин Nokian

Финский производитель шин Nokian Tyres, ранее объявивший об уходе из России, ищет покупателей на свой завод в Ленинградской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, до начала сентября Nokian собирает обязывающие предложения на покупку завода во Всеволожске Ленинградской области, который является основным активом финской компании (выпуск — 16 млн шин в год). На долю экспорта приходилось 60% от выпуска завода.

Собеседники газеты указали, что на завод претендуют несколько инвесторов, включая нефтяные компании и профильных игроков. Среди интересантов они назвали связанные с «Татнефтью» структуры, а также владельца AEON Романа Троценко.

В российском офисе Nokian Tyres в ответ на запрос «Коммерсанта» о продаже бизнеса сказали, что «согласованной или подтвержденной информации по заданным вами вопросам нет».

Как рассказал газете глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, совокупные инвестиции Nokian в завод в Ленобласти до 2013 года составили более €530 млн, а с 2014 по 2021 годы — более €300 млн (более 45,5 млрд руб. за весь период). Стоимость предприятия с учетом прав на использование бренда в России на начало 2022 года составляла не менее €400 млн, однако сейчас компания вынуждена будет предоставить дисконт, считает эксперт.

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О решении уйти с российского рынка Nokian Tires объявила в конце июня. Компания решила продолжить наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США и инвестировать в новые мощности в Европе. По данным холдинга, стоимость активов Nokian Tyres в России и Белоруссии с учетом их обесценивания на 31 мая составляла около €400 млн.

В то же время генеральный директор компании в России Андрей Пантюхов не исключал, что Nokian Tyres может продолжить работу в стране в «автономном режиме». «Принятые ЕС санкционные ограничения сделали невозможной нашу дальнейшую работу в России в составе концерна Nokian Tyres. Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил Совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме», — говорил он.
 

Теги
Ленинградская область Завод шины санкции Nokian Tyres
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Производитель шин Nokian Tyres допустил «автономную» работу в России
Бизнес
Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из России
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