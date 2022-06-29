Производитель шин Nokian Tyres допустил «автономную» работу в России
Финский производитель шин Nokian Tyres, объявивший об уходе из России, рассмотрит предложение российского подразделения о продолжении работы в стране в автономном режиме, сообщил его глава Андрей Пантюхов.
«Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России», — сказал Пантюхов. По его словам, совдиру потребуется «больше времени» для принятия решения, российское подразделение рассчитывает, что оно будет принято в третьем квартале.
Также акционеры финской компании могут рассмотреть другие возможности контролируемого ухода с рынка, указал он. «В любом случае целью является реализация решения, которое позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компании в России», — отметил Пантюхов. Он заверил, что Nokian Tyres будет продолжать работу, в том числе производство, на заводе во Всеволожске Ленинградской области и выполнит все обязательства перед клиентами, сотрудниками, партнерами.
О решении уйти с российского рынка Nokian Tires объявила накануне. 22 июня компания решила сократить 320 человек персонала, дальнейших увольнений сотрудников не планируется. Это связано с сокращением производства на заводе во Всеволожске, которое произойдет в связи с невозможностью экспортировать шины из-за антироссийских санкций. Компания также выясняет, как обеспечить завод сырьем и материалами в условиях ограничений.
Во Всеволожске производилось около 16 млн шин в год, 60% продукции шло на экспорт. Производство шин в Ленобласти работало с 2005 года, компания назвала его самым современным в Европе.
По данным компании, стоимость активов Nokian Tyres в России и Белоруссии с учетом их обесценивания на 31 мая составляет около €400 млн.