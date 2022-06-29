Производитель шин Nokian Tyres допустил «автономную» работу в России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Госдума приняла льготы по ипотеке для многодетных семей Недвижимость, 15:51
Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО Политика, 15:49
В Петербурге объяснили ограничение доступа к выставке о боях за Мариуполь Политика, 15:48
НАТО определила Россию как «главную угрозу безопасности» Политика, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
Москалькова сообщила о письме Красного Креста Киеву о российских моряках Политика, 15:39
Госдума приняла законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор Авто, 15:38
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 15:37
Что известно о пожарах в ангарах на юге Москвы. Видео Общество, 15:30
Олимпийского чемпиона по боксу поймали при попытке сбежать с Кубы Спорт, 15:23
Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель Политика, 15:22
Зампред ЦБ заявил, что в России «должна возобладать рыночная дисциплина» Общество, 15:18
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 15:13
На Fashion Tech Run испытали российские решения в сфере моды и технологий Город, 15:12

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  

Производитель шин Nokian Tyres допустил «автономную» работу в России

Такой вариант предложило российское подразделение. Это позволит продолжить операционную деятельность в России. Ранее компания решила сократить более 300 сотрудников в России, но дальнейших увольнений не планируется
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финский производитель шин Nokian Tyres, объявивший об уходе из России, рассмотрит предложение российского подразделения о продолжении работы в стране в автономном режиме, сообщил его глава Андрей Пантюхов.

«Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России», — сказал Пантюхов. По его словам, совдиру потребуется «больше времени» для принятия решения, российское подразделение рассчитывает, что оно будет принято в третьем квартале.

Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из России
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Также акционеры финской компании могут рассмотреть другие возможности контролируемого ухода с рынка, указал он. «В любом случае целью является реализация решения, которое позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компании в России», — отметил Пантюхов. Он заверил, что Nokian Tyres будет продолжать работу, в том числе производство, на заводе во Всеволожске Ленинградской области и выполнит все обязательства перед клиентами, сотрудниками, партнерами.

О решении уйти с российского рынка Nokian Tires объявила накануне. 22 июня компания решила сократить 320 человек персонала, дальнейших увольнений сотрудников не планируется. Это связано с сокращением производства на заводе во Всеволожске, которое произойдет в связи с невозможностью экспортировать шины из-за антироссийских санкций. Компания также выясняет, как обеспечить завод сырьем и материалами в условиях ограничений.

Финский производитель техники для лесозаготовки продаст бизнес в России
Бизнес
Фото:ponsse.com

Во Всеволожске производилось около 16 млн шин в год, 60% продукции шло на экспорт. Производство шин в Ленобласти работало с 2005 года, компания назвала его самым современным в Европе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы

По данным компании, стоимость активов Nokian Tyres в России и Белоруссии с учетом их обесценивания на 31 мая составляет около €400 млн.

Авторы
Теги
Компании
Юлия Выродова Юлия Выродова
шины Финляндия Автомобили Nokian Tyres
НОКИАН ТАЙЕРС

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес и уйдет из России
Бизнес
Финский производитель шин Nokian Tyres решил уйти из России
Бизнес
Финская S-Group продаст ИT-компании гостиничный бизнес в Петербурге
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter