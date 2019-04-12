Джек Ма назвал благословением 12-часовую шестидневку для своих работников

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Group считает сверхурочную работу «огромным благословением» для молодых людей и уверен, что только с таким графиком можно добиться успеха и хорошей жизни

Джек Ма (Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg)

Основатель Alibaba Group Джек Ма выступил в защиту сверхурочной работы, которая, признал он, распространена в его компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Джека Ма в корпоративном аккаунте компании в WeChat.

«Лично я считаю, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение. Многие компании и многие люди не имеют возможности работать с девяти утра до девяти вечера. Если вы не работаете в таком режиме, когда вы молоды, то когда у вас будет еще такая возможность дальше?», — написал он.

По его словам, в современном мире все мечтают о хорошей жизни. Добиться этого, уверен он, можно только в том случае если вкладывать в свой труд больше сил, чем остальные. Джек Ма отметил, что его сотрудники в первые годы существования компании регулярно работали сверхурочно. В мире технологий сегодня многие люди сидят без работы или работают под угрозой скорого сокращения из-за возможного закрытия компаний.

«По сравнению с ними я чувствую себя счастливчиком, я не жалею, что работаю по 12 часов в день, я бы никогда не стал менять эту часть своей жизни», — заключил он.

В середине марта китайские власти сообщили о том, что за последние десять лет продолжительность рабочего дня жителей Пекина увеличилась в среднем на один час из-за усиления конкуренции на рынке труда — с 7 часов 42 минут до 8 часов 34 минут.