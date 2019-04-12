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Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Джек Ма назвал благословением 12-часовую шестидневку для своих работников
Китайский миллиардер и основатель Alibaba Group считает сверхурочную работу «огромным благословением» для молодых людей и уверен, что только с таким графиком можно добиться успеха и хорошей жизни
Джек Ма (Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg)

Основатель Alibaba Group Джек Ма выступил в защиту сверхурочной работы, которая, признал он, распространена в его компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Джека Ма в корпоративном аккаунте компании в WeChat.

«Лично я считаю, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение. Многие компании и многие люди не имеют возможности работать с девяти утра до девяти вечера. Если вы не работаете в таком режиме, когда вы молоды, то когда у вас будет еще такая возможность дальше?», — написал он.

По его словам, в современном мире все мечтают о хорошей жизни. Добиться этого, уверен он, можно только в том случае если вкладывать в свой труд больше сил, чем остальные. Джек Ма отметил, что его сотрудники в первые годы существования компании регулярно работали сверхурочно. В мире технологий сегодня многие люди сидят без работы или работают под угрозой скорого сокращения из-за возможного закрытия компаний.

«По сравнению с ними я чувствую себя счастливчиком, я не жалею, что работаю по 12 часов в день, я бы никогда не стал менять эту часть своей жизни», — заключил он.

В середине марта китайские власти сообщили о том, что за последние десять лет продолжительность рабочего дня жителей Пекина увеличилась в среднем на один час из-за усиления конкуренции на рынке труда — с 7 часов 42 минут до 8 часов 34 минут.

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Джек Ма является самым богатым жителем Китая. За прошлый год его состояние выросло на $10 млрд, до $39 млрд, следовало из рейтинга исследовательского института «Хужунь». Согласно данным Forbes, его состояние оценивается в $40 млрд. Он занимает 21 строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии американского журнала.

За последние четыре года он получает звание богатейшего китайца уже дважды. Ма в 1999 году основал Alibaba Group, которая стала крупнейшей в мире компанией, занимающейся электронной коммерцией и цифровыми платежами. В сентябре прошлого года Ма оставил пост главы Alibaba и передал его члену совета директоров Дэниелу Чжану.

Автор: Анна Трунина
Теги: Джек Ма, Alibaba Group, график работы, производительность труда
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