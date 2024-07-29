Управляющий имуществом Авена передаст властям Британии почти $1 млн
Управляющий имуществом сооснователя «Альфа-Групп» Петра Авена согласился передать более 750 тыс. фунтов стерлингов (около $963 тыс.) британским властям, чтобы положить конец расследованию дела об уклонении от санкций в отношении предпринимателя, которое продолжалось почти два года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу.
Средства лежали на счетах в HSBC и Monzo Bank, от денег было решено отказаться после того, как жена Авена и управляющие его имуществом согласились, что они являются «подлежащей возврату собственностью, либо предназначенными для использования в противоправных целях», цитирует агентство судебный документ. У бизнесмена счетов в Великобритании нет, его заподозрили в том, что он использовал в личных целях счета жены и компании, управляющей его имуществом.
Расследование NCA касалось перевода на сумму 3,7 млн фунтов стерлингов (более $4,5 млн). По данным ведомства, средства были выведены из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения санкций ЕС в отношении Авена. NCA требовало от Авена выплатить штраф в размере 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,5 млн) по решению суда.
РБК направил запрос в Альфа-банк.
В середине апреля суд ЕС постановил отменить первоначальные акты Совета ЕС, вводившие санкции против Авена и другого сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Таким образом, ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022 года по март 2023-го, были аннулированы. В актах санкции в отношении бизнесменов обосновывались их «поддержкой» российских должностных лиц, ответственных за дестабилизацию Украины, а также «поддержкой» действий и политики, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
В марте 2023 года Совет ЕС переписал основания для поддержания санкций против Авена и Фридмана, сделав их более формальными. Санкции по данному критерию продолжают оспариваться Авеном и Фридманом в рамках отдельного искового производства, решение по этим жалобам пока не вынесено. Два бизнесмена остаются в санкционном списке ЕС.
Авен и Фридман также включены в санкционные списки Великобритании (с февраля 2022 года) и США (с августа 2023 года). Альфа-банк находится под санкциями Великобритании, США и ЕС.
Forbes оценивает состояние Авена в $4,3 млрд, Фридмана — в $13,4 млрд.
Россия считает санкции незаконными. Москва не понимает ни логику введения ограничительных мер, ни логику их снятия, отмечали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после решения суда ЕС в отношении Авена и Фридмана призвал не искать в этом позитива или политической мотивации.
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