Кремль не увидел позитива в снятии санкций ЕС с Фридмана и Авена

Михаил Фридман (слева) и Петр Авен (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Постановление суда ЕС о снятии санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана нужно рассматривать отдельно, не стоит выискивать в этом позитив либо политическую мотивацию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать вот эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Россия считает все санкции незаконными, несправедливыми, деструктивными «и, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали».

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