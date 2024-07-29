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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Тимати поговорил с Владиславом Бакальчуком и заявил о его поддержке в ситуации с «рейдерским захватом» WB в рамках слияния с Russ и разводом с женой Татьяной. Та говорила, что ее супруг вводит всех в заблуждение

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries
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Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) опубликовал обращение в связи с ситуацией в компании Wildberries и в семье ее владельцев Татьяны и Владислава Бакальчук на своей странице в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Вместе с ним на кадрах есть Владислав Бакальчук.

«Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес, вывести активы на подконтрольную компанию и так далее. <...> Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью», — сказал Тимати.

Он отметил, что выслушал историю Бакальчука и полностью его поддерживает.

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В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян — должность главного исполнительного директора.

Но в созданном после заявления совместном предприятии — ООО «РВБ» — гендиректором указан Мирзоян. Учредителями юрлица выступают ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц, в их числе — региональные отделения во Владивостоке, Оренбурге, Нижнем Новгороде.

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Владислав Бакальчук

23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Кадыров пообещал помочь «защитить законный бизнес» и вернуть Татьяну Бакальчук в семью. Глава республики добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х. «Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», — отметила Татьяна Бакальчук. Она говорила, что ее супругу принадлежит только 1% компании.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Wildberries Russ Outdoor Тимати
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Тимур Юнусов / Тимати фото

Тимур Юнусов / Тимати

певец, продюсер, бизнесмен
15 августа 1983 года
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