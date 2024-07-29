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Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург включили в перечень самоокупаемых

Решение позволит выделить из ФНБ до 300 млрд руб. на строительство магистрали в соответствии с поручением Путина. По словам Мишустина, общий объем привлекаемых инвестиций составит более 2 трлн руб.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство включило проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в перечень самоокупаемых, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Распоряжение подписано 10 июля, оно опубликовано на сайте правительства.

Решение позволит «на возвратной основе привлечь из Фонда национального благосостояния средства — до 300 млрд руб.», сказал премьер Михаил Мишустин. В апреле президент Владимир Путин дал поручение, согласно которому эти средства для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры выделят по ставке более 1% годовых с капитализацией процентов в первые десять лет.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Мишустин отметил, что общий объем привлекаемых инвестиций оценивается в сумму более 2 трлн руб. Их направят на создание необходимой инфраструктуры, приобретение высокоскоростных поездов и на систему управления подвижным составом. В Минфине в конце июня говорили, что стоимость строительства ВСМ составит 1,8 трлн руб.

Путин дал старт строительству ВСМ 14 марта, запуск движения запланирован на 2028 год. Протяженность магистрали составит 679 км, поезда будут делать до 16 остановок, в частности в Твери, Валдае и Великом Новгороде. Предполагается, что скорость поездов по ВСМ будет составлять 200–400 км/ч.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСМ высокоскоростные поезда правительство Михаил Мишустин Санкт-Петербург Москва фонд национального благосостояния ФНБ
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