В аэропортах Южно-Сахалинска и Томска вырастут тарифы

Тарифы на обслуживание авиакомпаний в аэропортах Южно-Сахалинска и Томска вырастут после открытия там новых терминалов, выяснил РБК. Терминал на Дальнем Востоке открылся в прошлом году, запуск в Томске планируется в этом

Фото: аэропорт Томск

Тарифы на обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропортах Южно-Сахалинска и Томска вырастут в этом году после утверждения инвестпроектов по запуску новых терминалов в этих авиагаванях. Правкомиссия по транспорту 24 июля одобрила оба инвестиционных проекта, сообщил РБК источник, близкий к правкомиссии. Информацию об одобрении подтвердил официальный представитель вице-премьера Виталия Савельева.

Южно-Сахалинск

Новый, самый большой на Дальнем Востоке терминал открылся в аэропорту Южно-Сахалинска еще в августе прошлого года. Суммарная пропускная способность нового аэровокзального комплекса выросла с 290 пассажиров в час до 1,6 тыс., в том числе в секторе внутренних воздушных линий — с 240 до 1 тыс. пассажиров в час, в секторе международных полетов — с 50 до 600 пассажиров в час. Стоимость терминала составила 17,25 млрд руб. Инвестором выступила компания «Красинвест».

Сейчас действующая тарифная нагрузка на авиакомпании в части регулируемых аэропортовых услуг в расчете на одного пассажира внутренних линий в Южно-Сахалинске составляет 1874 руб., следует из материалов к заседанию правкомиссии, с которыми ознакомился РБК. В нынешнем году тарифы могут вырасти на 144% (плюс 2696 руб. на пассажира), в 2025 году — еще на 14,6% к 2024 году, в 2026-м — на 3% в годовом выражении, в 2027 году — еще на 2%, говорится в материалах. По оценке инвестора, авиабилет на направлении Москва — Южно-Сахалинск при текущих плоских тарифах «Аэрофлота» (28,4 тыс. руб. в обе стороны) подорожает на 11,3%, или дополнительные 3202 руб. При этом, согласно прейскуранту на сайте аэропорта, некоторые сборы повышались еще в январе и июле 2023 года, а также в мае и июне 2024 года.

Минэкономразвития в мае отмечало (копия письма есть у РБК), что требуется дополнительная проработка предлагаемых уровней новых тарифов, так как может потребоваться увеличение размера субсидий на региональные авиарейсы, которые выполняет авиакомпания «Аврора». Около 40% всех рейсов из Южно-Сахалинска приходятся именно на «Аврору». Также Минэк указывал на риск наличия избыточных, невостребованных мощностей аэровокзала: фактический пассажиропоток аэропорта в 2023 году составил 1,3 млн человек, его текущая пропускная способность — 5 млн человек в год, при этом сам инвестор прогнозирует рост трафика к 2030 году лишь до 2 млн человек.

РБК обратился за комментарием в правительство Сахалинской области. В Минэкономразвития России запрос переадресовали в Минтранс. В Минтрансе не ответили на момент публикации материала.

В пресс-службе ФАС сообщили, что тарифные предложения по данным аэропортам еще находятся на рассмотрении службы. «Окончательные решения по ним будут приняты в сроки, установленные правкомиссией по транспорту», — добавили в службе. Сроки в ФАС не назвали.

Томский аэропорт

Строительство нового аэровокзала в Томске началось осенью 2021 года. Аэропорт входит в холдинг «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко. Его сдача в эксплуатацию переносилась уже несколько раз. По последним данным, заключение планировалось получить в июне. Теперь ввод терминала в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года, следует из материалов правкомиссии.

Площадь нового терминала составляет 6787 кв. м, общая пропускная способность аэропорта вырастет с 600 пассажиров в час до 1 тыс., только на внутренних линиях увеличится с 400 до 800 пассажиров в час. Строительство терминала обошлось в 3,55 млрд руб.

Сейчас тарифная нагрузка на авиакомпании в части регулируемых аэропортовых услуг в расчете на одного пассажира внутренних линий в Томске составляет 961 руб., следует из правительственных материалов. В текущем году тарифы вырастут на 130%, в 2025 году — еще на 49% к 2024 году, в 2026-м — еще на 2%, в 2027-м — на 1%. По оценке инвестора, рост цены на билеты в Томск составит от 3,8% в этом году до 7,4% в 2027 году (к текущим ценам).

Росавиация в июне, оценивая проект, отмечала, что пик инвестиционной нагрузки придется на первые два года (2024–2025), несмотря на то что период регулирования предусмотрен четырехлетний. «Это фактически приводит к слишком резкому росту тарифов в первые два года», — писала замглавы Росавиации Наталья Андрианова (копия письма есть у РБК). Ведомство предлагало «растянуть» нагрузку на пять лет.

Представитель Smartavia отметил, что перевозчик «внимательно наблюдает за ситуацией, связанной с инвестпрограммой развития терминала аэропорта Томска, и будет придерживаться баланса между ростом тарифов в этом аэропорту, который повлияет на стоимость авиабилетов, и платежеспособностью пассажиров». Пока рейсы в Томск у Smartavia запланированы только на период действия летнего расписания (до конца октября 2024 года).

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Томской области. Запрошены также авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», Red Wings и Nordwind.

Источник РБК, близкий к правкомиссии, отметил, что реальные аэропортовые тарифы могут быть и ниже, ведь это результат коммерческих переговоров авиакомпаний и операторов авиагаваней. «Они практически всегда ниже утверждаемых предельных тарифов, так как влияют на пассажиропоток, а в его снижении никто не заинтересован», — отметил собеседник.

Кроме того, комиссия получила заверения владельцев аэропортов и региональных администраций, что будут предприняты все меры для наращивания воздушного трафика. «Комиссия также поручила Росавиации провести проверку ситуации в этих аэропортах и доложить на одном из следующих заседаний», — отметил собеседник.

Что говорят аэропорты

«Действительно, на заседании правительственной комиссии по транспорту 24 июля были одобрены инвестиционные проекты для обоих аэропортов. Однако в отличие от первоначальной информации регулирование тарифов будет введено не на четыре, а на пять лет, как рекомендовали Росавиация и ФАС. Это позволит обеспечить более плавный рост тарифов и минимизировать влияние на стоимость авиабилетов для пассажиров. Точные сроки введения новых тарифов пока уточняются, но ожидается, что они вступят в силу до конца 2024 года», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

Там назвали аэровокзал города уникальным инфраструктурным объектом, «крупнейшим и самым технологичным на Дальнем Востоке», который отражает «красоту и культурное наследие Сахалина». Терминал оснащен автоматической системой обработки багажа с пятью уровнями безопасности, добавили в пресс-службе.

Представитель «Новапорта» подтвердил РБК, что планируемый срок сдачи нового терминала в Томске — третий квартал 2024 года. «Согласно положениям методики по регулированию тарифов, долгосрочный период считается до пяти лет. Оператор аэропорта внес предложение сделать долгосрочный период четыре года, что не противоречит нормам законодательства», — ответил представитель компании на вопрос, почему предложено поднимать тарифы в течение четырех лет.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что нет прямой зависимости между ростом аэропортовых тарифов и ростом цен на авиабилеты в конкретный порт. «В условиях, когда авиакомпании работают с оператором аэропорта, входящего в холдинг (в частности, как с Томском и «Новапортом»), принципиальный момент в том, что есть регулируемые тарифы, есть нерегулируемые государством тарифы, а еще есть скидки, которые даются даже не от конкретного аэропорта, а в целом по маршрутной сети перевозчика. То есть может так получиться, что при повышении тарифов в одном порту, та или иная авиакомпания нивелирует это за счет скидок в других портах, например».

С другой стороны, напоминает эксперт, перевозчики при формировании своих тарифов учитывают не столько затраты, сколько реальный спрос на перевозки: чем он выше — тем выше будет цена на билет. «То есть билеты могут подорожать и в большей пропорции, чем повысились сборы. И наоборот — если пассажир не готов проголосовать рублем, авиакомпания будет летать по старым тарифам. Она просто не сможет продать билеты дороже, чем готов платить пассажир».

При этом может измениться программа плоских тарифов группы «Аэрофлот», полагает Олег Пантелеев. «Сейчас по всем направлениям на Дальний Восток из Москвы плоский тариф у них одинаковый (17,1 тыс. руб. в одну сторону). А вскоре завершатся и другие стройки в ДФО — в аэропорту Магадана, в Петропавловске-Камчатском, — и по каждому аэропорту прирост тарифов будет свой. Либо «Аэрофлот» перейдет к индивидуальным (для каждого аэропорта) плоским тарифам, либо для всех аэропортов ДФО скопом повысит», — полагает эксперт.