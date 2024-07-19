«Аэроэкспрессы» с 1 августа перестанут ходить от Киевского вокзала до Внуково

«Аэроэкспрессы» больше не будут ходить до аэропорта Внуково

С 1 августа пассажиров с Киевского вокзала до аэропорта Внуково будет перевозить Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Стоимость проезда составит 280 руб.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Аэроэкспресс» с 1 августа больше не будет обслуживать маршрут от Киевского вокзала до аэропорта Внуково. Об этом компания сообщила в телеграм-канале. Пассажиров теперь будет перевозить Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

«С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте «Киевский вокзал — аэропорт Внуково». Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании», — говорится в сообщении.

Пассажиры, которые заранее купили билеты в/из аэропорта Внуково в период с 1 августа, смогут их сдать.

«Аэроэкспресс» продолжит обслуживание железнодорожных и автобусных маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Компания напомнила, что с 1 июня доступен еще один автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево.

Оператор отметил, что маршрут от Киевского вокзала до аэропорта Внуково был запущен в 2008 году и за 16 лет «аэроэкспрессы» перевезли более 30 млн пассажиров. Поезда «Ласточка» в аэропорт ходят каждый час, время в пути составляет 33 минуты. В пути предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская, где можно сделать пересадку на Большую кольцевую линию метро.

В ЦППК пообещали, что график и время в пути не изменятся. Билеты можно будет приобрести в кассах, автоматах и приложении. Стоимость проезда составит 280 руб. Там напомнили, что уже обслуживают смежный маршрут от Киевского вокзала до платформы Аэропорт.

В сентябре 2023 года в Москве открыли станцию метро «Аэропорт Внуково» (Солнцевская линия) в непосредственной близости от аэропорта — пассажиры смогут попасть в здание терминала из метро по подземному пешеходному переходу. Это первая в России станция подземки, расположенная на территории воздушной гавани. Путь от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» сократится в 1,5 раза и займет всего 40 минут, отмечал заммэра Максим Ликсутов.