Глава «Аэропортов регионов» ответил на критику авиакомпаний из-за тарифов
Аэропортовые тарифы по обслуживанию авиакомпаний в разных воздушных гаванях страны не могут быть унифицированы. Так гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский ответил на жалобы авиакомпаний, связанные с необоснованным ростом тарифов.
При разных вводных одни и те же аэропортовые услуги не могут стоить одинаково, заявил он в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, методика расчета стоимости услуг в аэропортах «жестко регламентирована» Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — например, в зависимости от изношенности трапа цены на его подачу будут отличаться. «Поэтому везде происходят такие разночтения. Услуга, она, получается, не одинаковая. Обслуживание на новом автобусе или старом — вроде бы для пассажира выглядит одинаково, а для нас с точки зрения методики регулирования по-разному, поэтому уровнять это невозможно», — уточнил топ-менеджер.
В феврале 2024 года Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; входят крупнейшие авиакомпании страны) пожаловалась в ФАС на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов. По оценке Владимира Тасуна, президента ассоциации, установление тарифов по услугам, цены на которые не регулируются государством, осуществляется «произвольно», в основном без какой-либо обоснованной связи «с реальной себестоимостью каждой из услуг». В результате тарифы по одним и тем же видам услуг в аэропортах со сравнимым пассажиропотоком и в сравнимых регионах расположения отличаются в разы, указывал он. При этом доля услуг, тарифы на которые не регулируются, в общей стоимости наземного обслуживания доходила до 75%.
Чудновский, в свою очередь, отметил, что на аэропортовые услуги приходится лишь 10% стоимости билета: «Внимание, которое сегодня уделяется нерегулиремым услугам или вообще к аэропортовым услугам, — оно переоценено. Я уверен, что все наши коллеги по цеху ведут себя более чем адекватно, с пониманием текущей ситуации».
Чудновский также добавил, что немаловажным фактором влияния на размер тарифа выступает пассажиропоток аэропортов: чем он больше, тем себестоимость ниже, и наоборот, унифицировать это также невозможно. Кроме того, аэропорты под «постоянным контролем» ФАС — любая жалоба со стороны пассажиров очень быстро «отрабатывается»: «В общем, работа аэропортов во всех отношениях зарегулирована, и мы не ведем себя так, как мы хотим, мы следуем определенным правилам».
В своем обращении в ФАС зимой авиакомпании просили запретить аэропортам повышать тарифы чаще раза в год. Отвечая на вопрос о периодичности увеличения сборов, Чудновский отметил, что это зависит, в частности, от реализации инвестпрограммы. «Как провели инвестиционную программу, получили новую технику, так и пересмотрели тарифы. Не получили — не пересмотрели», — резюмировал он.
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