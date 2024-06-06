 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава «Аэропортов регионов» ответил на критику авиакомпаний из-за тарифов

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Глава «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский заявил, что тарифы на услуги аэропортов «жестко регламентированы». Ранее авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов
Евгений Чудновский
Евгений Чудновский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Аэропортовые тарифы по обслуживанию авиакомпаний в разных воздушных гаванях страны не могут быть унифицированы. Так гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский ответил на жалобы авиакомпаний, связанные с необоснованным ростом тарифов.

При разных вводных одни и те же аэропортовые услуги не могут стоить одинаково, заявил он в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, методика расчета стоимости услуг в аэропортах «жестко регламентирована» Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — например, в зависимости от изношенности трапа цены на его подачу будут отличаться. «Поэтому везде происходят такие разночтения. Услуга, она, получается, не одинаковая. Обслуживание на новом автобусе или старом — вроде бы для пассажира выглядит одинаково, а для нас с точки зрения методики регулирования по-разному, поэтому уровнять это невозможно», — уточнил топ-менеджер.

В феврале 2024 года Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; входят крупнейшие авиакомпании страны) пожаловалась в ФАС на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов. По оценке Владимира Тасуна, президента ассоциации, установление тарифов по услугам, цены на которые не регулируются государством, осуществляется «произвольно», в основном без какой-либо обоснованной связи «с реальной себестоимостью каждой из услуг». В результате тарифы по одним и тем же видам услуг в аэропортах со сравнимым пассажиропотоком и в сравнимых регионах расположения отличаются в разы, указывал он. При этом доля услуг, тарифы на которые не регулируются, в общей стоимости наземного обслуживания доходила до 75%.

Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых тарифов
Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Чудновский, в свою очередь, отметил, что на аэропортовые услуги приходится лишь 10% стоимости билета: «Внимание, которое сегодня уделяется нерегулиремым услугам или вообще к аэропортовым услугам, — оно переоценено. Я уверен, что все наши коллеги по цеху ведут себя более чем адекватно, с пониманием текущей ситуации».

Чудновский также добавил, что немаловажным фактором влияния на размер тарифа выступает пассажиропоток аэропортов: чем он больше, тем себестоимость ниже, и наоборот, унифицировать это также невозможно. Кроме того, аэропорты под «постоянным контролем» ФАС — любая жалоба со стороны пассажиров очень быстро «отрабатывается»: «В общем, работа аэропортов во всех отношениях зарегулирована, и мы не ведем себя так, как мы хотим, мы следуем определенным правилам».

В своем обращении в ФАС зимой авиакомпании просили запретить аэропортам повышать тарифы чаще раза в год. Отвечая на вопрос о периодичности увеличения сборов, Чудновский отметил, что это зависит, в частности, от реализации инвестпрограммы. «Как провели инвестиционную программу, получили новую технику, так и пересмотрели тарифы. Не получили — не пересмотрели», — резюмировал он.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Анна Заброда
При участии
Виктория Елетина, Анастасия Львова
УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский тарифы авиация
Материалы по теме
Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых тарифов
Бизнес
Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы без билетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
«Цифра брокер» запретит выводить доллары на счета в Райффайзенбанке Инвестиции, 20:16
Карпин заявил, что вратарь сборной России Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ Спорт, 20:12
«Дочки» ВТБ, «Магнита» и «Газпрома» решили развивать «зеленые» перевозки Бизнес, 20:11
Глава «Аэропортов регионов» ответил на критику авиакомпаний из-за тарифов Бизнес, 20:11
Близким пациентов в реанимации начнут рассылать СМС об их состоянии Общество, 20:11
Пушилин заявил о «жизненной необходимости» инструментария майнеров в ДНР Крипто, 20:00
Глава ОАК посоветовал Китаю присмотреться к российскому самолетостроению Бизнес, 19:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Костин раскрыл варианты расположения новых верфей в России Бизнес, 19:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:47
ПСБ и «Дом.РФ» договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг Пресс-релиз, 19:44
Акции «Элемента» в первый день торгов на Мосбирже потеряли почти 3% Инвестиции, 19:44
В Германии ужесточат правила миграции после нападений в Мангейме Политика, 19:39
В Москве машины «поплыли» после сильного ливня. Видео Общество, 19:38
СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста Общество, 19:26