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В США начали расследование из-за нового логотипа на крыше офиса Twitter

В Сан-Франциско начали расследование из-за нового логотипа на крыше офиса Twitter
Маск переименовал Twitter в X. Но когда рабочие пытались снять старый логотип со здания штаб-квартиры соцсети, им помешала полиция. Когда новый логотип установили на крыше здания, у властей города возникли претензии к безопасности
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Власти Сан-Франциско подали жалобу и инициировали расследование из-за гигантского символа «X», установленном на крыше штаб-квартиры Twitter. Об этом пишет Associated Press.

Здание находится в центре города, а установка таких объектов требует получения разрешения по соображениям соблюдения дизайн-кода, «соответствию историческому характеру здания», а также в целях безопасности, чтобы убедиться в надежных креплениях.

Владелец соцсети Илон Маск поменял старый логотип с синей птицей на новый с буквой X в начале недели. Рабочие начали демонтировать старый логотип со здания штаб-квартиры, но их остановила полиция, поскольку те не имели соответствующих разрешений. Кроме того, рабочие не перекрыли тротуар под местом демонтажа в целях безопасности. Неснятыми остались буквы «er».

Социальная сеть будет стремительно развиваться, в ней появятся возможности возможности для комплексных коммуникаций и управления финансами, говорил Маск. «Название Twitter в этом контексте не имеет смысла, поэтому мы должны попрощаться с птичкой», — пояснял он.

Бизнесмен счел, что старый бренд имел смысл, пока приложение позволяло общаться, размещая короткие сообщения, но теперь стало возможным «публиковать практически все что угодно, включая несколько часов видео». Отвечая на вопросы пользователей, он рассказал, что твиты теперь будут называться «иксами», а концепция ретвитов будет переосмыслена.

Кроме того, в Twitter в скором времени останется лишь темная тема.
 

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Twitter Сан-Франциско США
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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