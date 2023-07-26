Эксперты рассказали о рисках для Маска из-за переименования Twitter

Илон Маск «со 100%-й вероятностью» столкнется с исками из-за переименования Twitter в X, в том числе в суд могут подать Meta и Microsoft, которые владеют аналогичными товарными знаками, рассказали юристы

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Компания X (бывшая Twitter) из-за переименования может столкнуться с юридическими сложностями, на нее могут подать в суд, в частности, Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads; признана экстремистской и запрещена в России) или Microsoft, которые уже имеют права интеллектуальной собственности на подобный товарный знак, пишет Reuters.

Агентство уточняет, что Microsoft с 2003 года владеет торговой маркой X, связанной с сообщениями о системе видеоигр Xbox. Meta Platforms, чья недавно запущенная соцсеть Threads является конкурентом Twitter, владеет торговой маркой с сине-белой буквой «X», зарегистрированной в 2019 году, для таких областей, как программное обеспечение и социальные сети.

«Существует 100%-ная вероятность того, что кто-нибудь подаст на Twitter в суд из-за этого», — сказал адвокат по товарным знакам Джош Гербен, добавив, что насчитал почти 900 активных регистраций товарных знаков в США, которые уже охватывают букву X в широком спектре отраслей.

По его словам, Meta и Microsoft, скорее всего, не станут подавать в суд, если не почувствуют угрозу из-за того, что бывший Twitter посягает на капитал их брендов с буквой X.

Адвокат по товарным знакам юридической фирмы Loeb & Loeb Дуглас Мастерс отмечает, что в новом логотипе соцсети миллиардера Илона Маска «нет ничего особенного», поэтому в случае судебных разбирательств «защита будет очень ограниченной». «Учитывая сложность защиты одной буквы, особенно такой популярной в коммерческом плане, как «X», защита Twitter, скорее всего, будет ограничиваться графикой, очень похожей на их логотип X», — сказал он.

Twitter изменила логотип — синюю птичку на белую букву X на черном фоне — 24 июля. Маск в тот день опубликовал фотографию штаб-квартиры компании: на здание проецировали букву X.

Бизнесмен объяснил решение переименовать компанию и сменить логотип созданием приложения «для всего». Маск подчеркнул, что теперь в приложении можно делать гораздо больше, нежели общаться с помощью ограниченных 140 символами сообщениями, поэтому "мы должны попрощаться с птичкой».

Главный исполнительный директор X Линда Яккарино называла обновленное приложение площадкой для «неограниченной интерактивности». Сервис в том числе будет сосредоточен на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах и банковских операциях, добавила она.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году и сразу начал вносить в работу сервиса существенные изменения; некоторые из них вызывали критику cо стороны пользователей и привели к оттоку рекламодателей. Несколько месяцев назад, рассуждая о будущем Twitter, бизнесмен говорил, что в конечном итоге надеется создать «приложение для всего» по образцу WeChat — китайской платформы, которая совмещает целый ряд функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.

В середине июля Маск заявил, что Twitter по-прежнему остается убыточной компанией. Он связывал это с большой долговой нагрузкой и падением доходов от рекламы примерно на 50%.