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Маск заявил о планах оставить в Twitter только темную тему

Маск: в Twitter скоро будет только темная тема
Фото: Yuri Murakami / Global Look Press
Фото: Yuri Murakami / Global Look Press

В Twitter скоро будет только темная тема, заявил владелец компании Илон Маск.

«Она лучше во всех отношениях», — написал Маск в Twitter.

Темная тема, или Dark Mode, служит дополнительным режимом к светлому или любому другому, стоящему по умолчанию. Если ее включить, то большая часть пользовательского интерфейса будет окрашена в темные оттенки с меньшим контрастом.

Twitter 24 июля изменила логотип — место синей птички заняла белая буква X на черном фоне. Маск в тот день опубликовал фотографию штаб-квартиры компании: на здание проецировали букву X. По его словам, переименование и смена логотипа связаны с созданием приложения «для всего». «Название Twitter в этом контексте не имеет смысла, поэтому мы должны попрощаться с птичкой», — написал Маск.

Бизнесмен также сообщил, что твиты теперь будут называться «иксами», а концепцию ретвитов переосмыслят.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году и сразу начал вносить в работу сервиса существенные изменения; некоторые из них вызывали критику cо стороны пользователей и привели к оттоку рекламодателей. Несколько месяцев назад, рассуждая о будущем Twitter, Маск говорил, что в конечном итоге надеется создать «приложение для всего» по образцу WeChat — китайской платформы, которая совмещает целый ряд функций: обмен сообщениями, платежи, вызов такси, заказ еды и другое.
 

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