СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

Точная причина недовольства сторонами тем, как идут дела с совместным проектом, неизвестна. В его рамках «Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс и сервис для покупок из иностранных магазинов

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Отношения между Сбербанком и «Яндексом» — компании создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркет» — «складываются непросто», пишет The Bell со ссылкой на пять источников. Собеседники близки к компаниям либо осведомлены о ситуации в их совместном проекте.

Два источника сказали, что у компаний есть свое видение «развода», один из них отметил, что «Яндекс» и Сбербанк уже предложили друг другу варианты. Собеседники издания назвали разные причины, по которым отношения сторон не сложились: невыполнение площадкой ключевых показателей (KPI), попытка банка получить больший контроль над деятельностью и над платежами, отсутствие в маркетплейсе сильного лидера.

Один из источников издания заявил, что Сбербанк рассматривает возможность покупку интернет-магазина Ozon и сервис объявлений Avito. Данные об интересе к Ozon подтвердили еще два источника. Три собеседника сказали, что Сбербанк думает о покупке «крупного онлайн-ретейлера».

Сбербанк отказался от комментариев РБК, так же поступил представитель АФК «Система» (совладелец Ozon).

В «Яндекс.Маркете» заявили РБК, что компания рассматривает «разные варианты развития и роста — как органически, так и через сделки». «Но мы не комментируем своих планов», — подчеркнули в компании. В апреле месячная выручка проекта «Беру», созданного совместно со Сбербанком, превысила 1 млрд руб.

«Результат работы любого совместного предприятия в первую очередь зависит от эффективного диалога всех сторон. Мы довольны нашим общим результатом», — заявили в «Яндекс.Маркет».

В 2017 году, когда стороны договорились о создании СП, предприятие оценили в 60 млрд руб., банк обязался вложить половину от этой суммы. СП создавалось на основе «Яндекс.Маркет», сейчас в него входит одноименная площадка, сервис «Беру» и площадка для покупок из зарубежных магазинов Bringly. Глава Сбербанка Герман Греф в 2018 году говорил, что стороны планируют создать на базе «Маркета» «российский Amazon».

Осенью 2018 года появились сообщения о том, что Сбербанк, владеющий золотой акцией «Яндекса», намерен стать крупным акционером компании. В мае Греф сказал, что у банка не было планов купить 50% «Яндекса».