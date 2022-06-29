Суд в Нидерландах одобрил арест 18 брендов российской водки по делу ЮКОСа

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya, на территории стран Бенилюкса. «Союзплодоимпорт» оспаривал решение, но Апелляционный суд его одобрил

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Апелляционный суд Нидерландов восстановил право бывших акционеров ЮКОСа на продажу с молотка 18 алкогольных брендов России, говорится в сообщении холдинговой компании GML.

Теперь бывшие акционеры ЮКОСа могут продать на публичном аукционе 18 принадлежащих России торговых брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург) в счет погашения компенсации на $50 млрд. Речь идет в том числе о марках Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащих России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

«Это важное решение, поскольку оно открывает путь для законного исполнения наших решений путем ареста российской госсобственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах по всему миру в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией», — заявил гендиректор GML Тим Осборн (эта компания отражает интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа).

РБК направил запрос в «Союзплодоимпорт».

Спор вокруг советских брендов водки, в том числе «Столичной» (Stolichnaya) и «Московской» (Moskovskaya), продолжается с начала 2000-х годов. Россия в лице «Союзплодоимпорта» оспаривает их с группой SPI, которая была основана в 1997 году российским бизнесменом Юрием Шефлером на базе ЗАО «Союзплодимпорт» — компании с названием, аналогичным государственному «Союзплодоимпорту».

В конце 1990-х годов Шефлер купил бренды Stolichnaya и Moskovskaya и права на еще 41 торговую марку за $300 тыс. В 2001 году Счетная палата оценила, ссылаясь на экспертов, стоимость марок на момент их покупки не менее чем в $400 млн. В 2006 году эксперты оценивали бренд Stolichnaya в $2 млрд.

Читайте на РБК Pro Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать Инструкции Pro Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Статьи Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Засудить Apple или Netflix: как потребители бросают вызов гигантам Засудить Apple или Netflix: как потребители бросают вызов гигантам Статьи Pro Как провести и оформить зачет взаимных требований Как провести и оформить зачет взаимных требований Инструкции

В 2001 году Высший арбитражный суд России вернул бренды России, и государство передало их «Союзплодоимпорту». С того времени страна вела споры с SPI в других странах.

В январе 2020 года Верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса. Однако в последующие месяцы суд все же наложил арест на 18 торговых марок государственного «Союзплодоимпорта» в союзе (госпредприятие это решило оспорить, но, как говорится выше, Апелляционный суд одобрил арест).

Тогда решение об аресте было принято потому, что в Нидерландах возобновили дело ЮКОСа. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд по делу о фактической национализации нефтяной компании.

Россия тогда обжаловала решение третейского суда. В Минюсте сочли, что бывшие владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов и отмывали денежные средства, а суд в Гааге, по мнению ведомства, пренебрег этим. Однако в 2020 году Апелляционный суд Гааги восстановил решение, вновь обязав Россию выплатить компенсацию. Москва же подала кассационную жалобу, которую Верховный суд Нидерландов в итоге удовлетворил, отменив решение международного третейского суда.

Дело вернули на повторное рассмотрение в апелляции. Российские власти ожидают, что Апелляционный суд Амстердама вынесет окончательное решение по делу о компенсации $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа к 2023 году.