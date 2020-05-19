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Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок

Компании, выигравшие арбитраж 2014 года против России по делу ЮКОСа, наложили аресты на 18 торговых марок государственного «Союзплодоимпорта» в странах Бенилюкса, выяснил РБК. Бренды могут быть выставлены на продажу в сентябре
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (бывшие мажоритарные акционеры нефтяной компании ЮКОС), в феврале добившиеся восстановления арбитражного решения о компенсации в их пользу на $50 млрд, наложили в Нидерландах аресты на 11 торговых марок, которые принадлежат российскому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», следует из изученных РБК материалов Управления по интеллектуальной собственности Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Аресты интеллектуальных активов «Союзплодоимпорта» были произведены голландскими судебными приставами 7 мая по поручению компаний-истцов и санкционированы Окружным судом Гааги: он выписал общее разрешение (экзекватуру) на принудительное исполнение арбитражных решений 2014 года в Нидерландах. В общем разрешении нет списка конкретных активов, на которые налагаются аресты.

Аресты затронули водочные торговые марки Moskovskaya и Moskovskaya Osobaya, Stolichnaya и Na Zdorovye («На здоровье»), а также фирменный знак самого «Союзплодоимпорта» (СПИ) — всего 11 марок (одно наименование может соответствовать нескольким торговым маркам). Эти торговые марки в странах Бенилюкса действуют до 2023–2026 годов (могут быть продлены).

Помимо 11 торговых марок в странах Бенилюкса аресты наложены на еще семь международных марок (зарегистрированы по линии Всемирной организации интеллектуальной собственности, WIPO) в той степени, в какой они относятся к Нидерландам, Бельгии и Люксембургу, уточнил РБК представитель компании GML Limited (представляет интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа), однако названий не привел. В то же время в базе WIPO за «Союзплодоимпортом» закреплено семь следующих марок: Stolichnaya Kristal, Moskovskaya Kristal, Zubrovka, Soviet, Okhotnichya, Sovetskoe (шампанское) и Kubanskaya Russian Vodka. РБК направил запрос в ФКП «Союзплодоимпорт».

В Нидерландах нет национальной системы защиты торговых марок. Зарегистрированный бренд действует единым образом в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Не ясно, потребуется ли экс-акционерам ЮКОСа также налагать аресты на торговые марки через суды Бельгии и Люксембурга (в GML не ответили на этот вопрос).

Аресты активов еще могут быть оспорены

Ранее сообщалось, что экс-акционеры ЮКОСа арестовали в Нидерландах водочные марки «Столичная» и «Московская». Это первые аресты российской госсобственности в королевстве по делу ЮКОСа. «Союзплодоимпорт» намерен обжаловать решения о них в судебном порядке, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

GML заявила, что, если Россия не выплатит компенсацию добровольно по решению Международного арбитража до 24 сентября, экс-акционеры выставят арестованные активы «Союзплодоимпорта» на публичные торги. Как пояснил официальный представитель GML, дата аукциона (24 сентября) прописана в уведомлении об исполнительном производстве, изданном голландскими приставами.

Однако аресты активов еще могут быть оспорены ФКП «Союзплодоимпорт». На практике они нередко снимаются после рассмотрения судами по существу (так было с предыдущим циклом ареста имущества российских ФГУП во Франции в 2015–2017 годах).

Чтобы успешно взыскать актив, экс-акционерам ЮКОСа понадобится доказать, во-первых, что это суверенное имущество России (то есть государства или государственной институции, state instrumentality), а во-вторых, что данный актив используется в коммерческих целях. Если со вторым все более или менее очевидно («Союзплодоимпорт» извлекает коммерческую прибыль из управления водочными брендами), то доказать, что ФКП — это прямое продолжение государства, будет не так просто.

С одной стороны, имущество ФКП «Союзплодоимпорт», согласно его уставу, находится в федеральной собственности и принадлежит предприятию на праве оперативного управления. С другой стороны, в том же уставе сказано, что предприятие не несет ответственность по обязательствам Российской Федерации. А Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве в 2014 году заключил по итогам экспертизы, что исключительные права на товарные знаки принадлежат ФКП в полном объеме как единственному правообладателю (Российская Федерация не вправе претендовать на них).

Судебные тяжбы за водку

Гендиректор АНО «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ, представляет интересы России в деле против бывших акционеров ЮКОСа) Андрей Кондаков ранее сообщил РБК, что экс-акционеры ЮКОСа не уведомляли о начале исполнительных производств в Нидерландах ни МИД, ни Минюст России. Приказ гаагского суда был выпущен ex parte, то есть без заслушивания второй стороны.

К настоящему времени права на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya закреплены за ФКП «Союзплодоимпорт» в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, соответствующее решение Верховный суд королевства вынес только в начале 2020 года. Однако на других крупных рынках, включая остальные страны ЕС, США, Великобританию, Австралию, Бразилию, правообладателем остается люксембургская SPI Group бизнесмена Юрия Шефлера. Тяжбы за водочные бренды ведутся уже много лет, в том числе в США и Австралии, где суды запросили у «Союзплодоимпорта» дополнительную документацию.

РБК направил запрос в SPI Group.
 

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ЮКОС, госимущество, арест госимущества, дело ЮКОСа
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