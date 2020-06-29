Власти США начали тестовые полеты Boeing 737 MAX

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Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в понедельник, 29 июня, начало сертификационные полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены после двух авиакатастроф более года назад, сообщает телеканал CNBC.

Начало испытаний подтвердили в FAA, уточняется в сообщении. «Мы отменим запрет на полеты только после того, как убедимся, что самолет соответствует сертификационным стандартам», — заявили в FAA. «Испытания проводятся летчиками-испытателями и инженерами из FAA и Boeing», — уточнили в ведомстве.

Всего на сертификационные полеты отведено три дня, они проходят в Сиэтле, где расположены основные производственные мощности Boeing.

Ранее о начале сертификационных полетов Boeing 737 MAX сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Начало полетов означает, что FAA завершило процедуру оценки систем безопасности самолета, о чем управление сообщило в письме, направленном в конгресс США.

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