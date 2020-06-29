СМИ сообщили о покупке структурой «Росатома» здания рядом с Кремлем

Бывшее здание Минпромторга было продано почти за 5 млрд руб. Это одна из крупнейших сделок на столичном рынке офисов в текущем году

Здание Минпромторга (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Компания «Атомэнергопром» (структура госкорпорации «Росатом») приобрела у «Дом.РФ» бывшее здание Минпромторга в Китайгородском проезде. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, между сторонами уже заключен договор купли-продажи.

Речь идет об административном здании по адресу Китайгородский пр-д, 7. Оно находилось на балансе Минпромторга, однако в марте прошлого года ведомство переехало в многофункциональный комплекс в «Москва-Сити» вместе с Минэкономразвития, Минкомсвязью и подведомственными структурами. После этого освободившиеся здания решили продать.

Представитель «Дом.РФ» сообщил «Ведомостям», что сумма сделки по зданию в Китайгородском проезде составила 4,84 млрд руб. Еще в 2 млрд руб. может обойтись реконструкция, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его словам, это крупнейшая сделка на рынке офисов в текущем году. CBRE, правда, считает, что более масштабной была сделка по покупке Metrika Investments офисной части комплекса Neva Towers.

Директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев полагает, что это было выгодно и продавцу, и покупателю. С одной стороны, немного инвесторов, готовых приобрести офис за такую сумму, с другой — непросто найти и площадку около Кремля.