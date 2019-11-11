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Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади
Мэрия Москвы купит комплекс зданий в центре столицы, который раньше занимало Минэкономразвития — город предложил самую высокую цену за объект на Триумфальной площади
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госкомпания «Дом.РФ» подвела итоги аукциона по продаже комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве, которые до переезда в «Москва-Сити» занимало Минэкономразвития. Общая площадь комплекса — почти 29,5 тыс. кв. м. В результате торгов цена объекта поднялась с начальных 2,779 млрд руб. всего на 30 млн руб. Заплатить 2,8 млрд руб. (3,37 млрд руб. вместе с НДС) предложило ООО «МежРегионРазвитие», подконтрольное департаменту городского имущества Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на аукционной площадке «Сбербанк-АСТ».

РБК направил запрос в департамент городского имущества Москвы.

Кроме победителя интерес к комплексу проявили три группы частных инвесторов:

  • семья бывшего губернатора Тульской области, основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева. Заявку подала компания «Взлет», которая принадлежит жене и сыну предпринимателя;
  • семья владельца продуктового ретейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина (через ООО «Первый»);
  • холдинг «Автотор» Владимира Щербакова через ООО «Автотор Холдинг» и ООО «А-Инвестмент групп».

Заплатить начальную цену за комплекс предложила другая, подконтрольная Москве компания — ОАО «17 Таксомоторный парк». Другие участники торгов не сделали ни одной заявки.

Весной этого года три федеральных ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь переехали в купленный для них небоскреб «IQ-квартал» в «Москва-Сити». Агентские права на продажу зданий, освободившихся от переезда, передали госкомпании «Дом.РФ».

Пока на продажу был выставлен только комплекс на Триумфальной площади.

До конца года, согласно плану проведения аукционов «Дом.РФ», планируется объявить торги по продаже бывшего комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной, здания Минпромторга в Китайгородском проезде и помещений Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской. Общая площадь этих зданий составляет 75 тыс. кв. м.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Минэкономразвития
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