Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

Мэрия Москвы купит комплекс зданий в центре столицы, который раньше занимало Минэкономразвития — город предложил самую высокую цену за объект на Триумфальной площади

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госкомпания «Дом.РФ» подвела итоги аукциона по продаже комплекса зданий на Триумфальной площади в Москве, которые до переезда в «Москва-Сити» занимало Минэкономразвития. Общая площадь комплекса — почти 29,5 тыс. кв. м. В результате торгов цена объекта поднялась с начальных 2,779 млрд руб. всего на 30 млн руб. Заплатить 2,8 млрд руб. (3,37 млрд руб. вместе с НДС) предложило ООО «МежРегионРазвитие», подконтрольное департаменту городского имущества Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на аукционной площадке «Сбербанк-АСТ».

РБК направил запрос в департамент городского имущества Москвы.

Кроме победителя интерес к комплексу проявили три группы частных инвесторов:

семья бывшего губернатора Тульской области, основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева. Заявку подала компания «Взлет», которая принадлежит жене и сыну предпринимателя;

семья владельца продуктового ретейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина (через ООО «Первый»);

холдинг «Автотор» Владимира Щербакова через ООО «Автотор Холдинг» и ООО «А-Инвестмент групп».

Заплатить начальную цену за комплекс предложила другая, подконтрольная Москве компания — ОАО «17 Таксомоторный парк». Другие участники торгов не сделали ни одной заявки.