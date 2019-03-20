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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств
Высвобожденная после переезда министерств в «Москва-Сити» собственность поступит в коммерческий оборот. Раздавать здания другим госорганам в правительстве сочли нецелесообразным
Дмитрий Медведев в новом правительственном комплексе на территории «Москва-Сити» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство поручило Минэкономразвития и Минфину совместно с «Дом.РФ» проработать до 15 апреля модель создания правительственного комплекса в Москве, говорится в сообщении кабинета министров. В кабинете министров отметили, что высвобожденная в результате переезда недвижимость поступит в коммерческий оборот.

«Минэкономразвития России и Минфину России совместно с АО «ДОМ.РФ» (А.А.Плутник) с учетом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в Правительство Российской Федерации, имея в виду вовлечение в коммерческий оборот высвобождаемого имущества», — говорится в поручениях премьера по итогам рабочего совещания, которое прошло 14 марта.

Как следует из документа, правительство считает нецелесообразным «отдельные точечные решения» о передаче правительственной недвижимости после переезда другим государственным структурам.

Политика
Орешкин объяснил необходимость переезда ведомств в «Москва-Сити»

Министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе пояснил, что переезд его ведомства, Минпромторга и Минкомсвязи в бизнес-центр «Москва-Сити» поможет повысить эффективность их работы, сократить расходы и сэкономить время чиновников. Министерства закончат переезд к концу марта или началу апреля.

По плану правительства помимо трех министерств в «Москва-Сити» также переедут Росстандарт, Ростуризм, Росимущество, Росаккредитация.

Двумя освобождающимися зданиями Минэкономразвития в центре столицы заинтересовалась Высшая школа экономики, рассказал в феврале РБК источник в университете. Информацию подтвердил ректор Ярослав Кузьминов.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Правительство, переезд, Москва-Сити
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