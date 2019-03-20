Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств

Высвобожденная после переезда министерств в «Москва-Сити» собственность поступит в коммерческий оборот. Раздавать здания другим госорганам в правительстве сочли нецелесообразным

Дмитрий Медведев в новом правительственном комплексе на территории «Москва-Сити» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство поручило Минэкономразвития и Минфину совместно с «Дом.РФ» проработать до 15 апреля модель создания правительственного комплекса в Москве, говорится в сообщении кабинета министров. В кабинете министров отметили, что высвобожденная в результате переезда недвижимость поступит в коммерческий оборот.

«Минэкономразвития России и Минфину России совместно с АО «ДОМ.РФ» (А.А.Плутник) с учетом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в Правительство Российской Федерации, имея в виду вовлечение в коммерческий оборот высвобождаемого имущества», — говорится в поручениях премьера по итогам рабочего совещания, которое прошло 14 марта.

Как следует из документа, правительство считает нецелесообразным «отдельные точечные решения» о передаче правительственной недвижимости после переезда другим государственным структурам.

Министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе пояснил, что переезд его ведомства, Минпромторга и Минкомсвязи в бизнес-центр «Москва-Сити» поможет повысить эффективность их работы, сократить расходы и сэкономить время чиновников. Министерства закончат переезд к концу марта или началу апреля.