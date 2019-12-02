Продажу бывших зданий министерств в центре Москвы перенесли на 2020 год

Торги по продаже домов, освободившихся после переезда в «Москва-Сити» Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, состоятся в первом квартале 2020 года. Это следует из плана проведения аукционов госкомпании «Дом.РФ», которая выступает агентом по продаже бывших министерских зданий.

В пресс-службе «Дом.РФ» пояснили РБК, что сейчас ведутся кадастровые работы и техническая инвентаризация помещений. «После этого федеральное имущество будет передано в оценку для последующей реализации», — уточнили в пресс-службе.

Сначала продать здания министерств планировалось в четвертом квартале 2019-го. Этот период был указан в плане проведения аукционов «Дом.РФ», опубликованном в октябре и в ноябре. К бывшим министерским зданиям относятся три комплекса в центре Москвы:

комплекс Минэкономразвития на Овчинниковской наб., 18/1, площадью 22,2 тыс. кв. м.

здания Минпромторга в Китайгородском проезде, 7, стр. 1, площадью 42,7 тыс. кв. м.

помещения Минкомсвязи в здании Центрального телеграфа на Тверской, 7, площадью 10,1 тыс. кв. м

В ноябре «Дом.РФ» продала первый объект, освободившийся после переезда министерств, — комплекс Минэкономразвития на Триумфальной площади площадью 29,5 тыс. кв. м. Заявки на его покупку подали три группы частных инвесторов и структуры мэрии Москвы. На торгах свои предложения сделали только компании, принадлежащие Москве. В результате комплекс был продан за 2,8 млрд руб. (3,37 млрд руб. вместе с НДС) с минимальным повышением цены на 30 млн руб.