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Война санкций ,  
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Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

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Война санкций
Фархад Ахмедов
Фархад Ахмедов (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Бизнесмен Фархад Ахмедов, занимающий 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд, выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС.

Ахмедов, имеющий гражданства России и Азербайджана, попал под санкции Евросоюза в апреле 2022 года. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций в сентябре 2023 года.

Бывший владелец газодобывающей компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов в 2004-2007 годах был сенатором от Краснодарского края.

В феврале 2005 года принадлежащая сенатору компания «Нортгаз» сменила юридический адрес на город Краснодар, чтобы платить налоги в бюджет Кубани. Свои средства он также вкладывал в развитие курорта «Красная Поляна».

Ахмедов был первым владельцем курорта «Горки город» и горнолыжного комплекса «Горная карусель», которые строились к Олимпиаде-2014 в Сочи. Как писал журнал Forbes, в 2004-2006 годах он планировал вложить в их развитие около 16 млрд рублей.

В 2006 году бизнесмен продал проект Магомеду Билалову, младшему брату председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова.

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