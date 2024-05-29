Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Бизнесмен Фархад Ахмедов, занимающий 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд, выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС.
Ахмедов, имеющий гражданства России и Азербайджана, попал под санкции Евросоюза в апреле 2022 года. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций в сентябре 2023 года.
Бывший владелец газодобывающей компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов в 2004-2007 годах был сенатором от Краснодарского края.
В феврале 2005 года принадлежащая сенатору компания «Нортгаз» сменила юридический адрес на город Краснодар, чтобы платить налоги в бюджет Кубани. Свои средства он также вкладывал в развитие курорта «Красная Поляна».
Ахмедов был первым владельцем курорта «Горки город» и горнолыжного комплекса «Горная карусель», которые строились к Олимпиаде-2014 в Сочи. Как писал журнал Forbes, в 2004-2006 годах он планировал вложить в их развитие около 16 млрд рублей.
В 2006 году бизнесмен продал проект Магомеду Билалову, младшему брату председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова.
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