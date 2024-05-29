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Война санкций ,  
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Адвокат Ахмедова оценил решение суда ЕС по санкциям против бизнесмена

Сюжет
Война санкций
Фархад Ахмедов
Фархад Ахмедов (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Суд Европейского союза аннулировал все акты, которые предусматривали включение бизнесмена Фархада Ахмедова в санкционные списки ЕС. Об этом сообщил РБК его адвокат Уильям Жюлье.

Речь идет об актах от 8 апреля 2022 года, 14 сентября 2022 года и 13 марта 2023 года. Суд признал их незаконными «в той мере, в какой они касались его». «Таким образом, 15 сентября 2023 года его имя не только было исключено из списков ограничительных мер самим Советом ЕС, но теперь суд ЕС признал решение о наказании его изначально незаконным», — пояснил адвокат Ахмедова.

Ахмедов занимает 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд, бизнесмен имеет гражданства России и Азербайджана. ЕС обосновал включение его в санкционный список тем, что «он близок к Кремлю и является ведущим бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов» России.

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Фархад Ахмедов

Летом 2022 года бизнесмен обратился в суд ЕС с требованием отменить ограничения, настаивая, что Совет ЕС не предоставил доказательства, необходимые для включения его в санкционный список. В сентябре 2023 года Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций.

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