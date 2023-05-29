Эксперты назвали рынок жилья в России «субсидийным наркоманом»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Как заставить себя и сотрудников учиться новому: 3 шага Pro, 13:57
Суд отправил в колонию фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки Общество, 13:56
МИД назвал оправданиями данные о вырванных из контекста словах Грэма Политика, 13:54
СПБ Биржа добавит на утренние торги акции Apple, Microsoft и Coca-Cola Инвестиции, 13:50
Глава МИД Финляндии заявил об угрозе распада ОБСЕ Политика, 13:47
Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Самсоновой Спорт, 13:43
Эксперт — о влиянии санкций на производство промышленных газоанализаторов РБК+, 13:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков отказался комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова Политика, 13:35
Что нужно знать об аппаратных технологиях коррекции фигуры РБК и Вирсавия, 13:32
Путин подписал закон о создании общей системы ПВО с Киргизией Политика, 13:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:30
Внедряем HR-аналитику за 5 шагов: чек-лист для рекрутеров Pro, 13:24
Умер прототип героя Брэда Питта в «Однажды в... Голливуде» Гари Кент Life, 13:24
В Ленобласти майнинговая ферма вызвала пожар в многоквартирном доме Крипто, 13:22

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Эксперты назвали рынок жилья в России «субсидийным наркоманом»

Аналитики IRN считают необходимым отказ от субсидирования ипотеки в России
Субсидирование рынка привело к росту цен на жилье и снижению его доступности, считают аналитики. По их мнению, отмена государственной поддержки будет выгодной и бюджету, и гражданам
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Государственная поддержка рынка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для покупателей, и от этой практики следует отказываться, считают эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN).

Специалисты назвали главной проблемой рынка «достигшие астрономических высот» цены, а не недостаток спроса. «Рынок новостроек фактически превратился в наркомана, требующего постоянного увеличения «дозы» субсидий, потому что прежней уже недостаточно для поддержания постоянного роста цен», — говорится в материале.

Субсидирование, заявленной целью которого является повышение доступности, приводит к обратному эффекту — росту цен и, как следствие, снижению доступности, утверждают эксперты. В качестве примера они приводят запуск программы льготной ипотеки в 2020 году со ставкой 6,5%, выгода от которой для покупателей была за несколько месяцев «съедена» ростом цен на новостройки. Аналитики указывают, что субсидирование было необходимо весной 2022 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20% и банки практически перестали выдавать ипотеку, но сейчас ситуация стабилизировалась.

По мнению аналитиков, рынок нуждается в отмене дополнительных стимулов спроса для сглаживания перекосов, которые накопились во время субсидирования. При таком сценарии произойдет снижение спроса и, как следствие, цен, но это будет выгодно бюджету, который сэкономит огромные средства, и покупателям, для которых низкие цены предпочтительнее низких ставок, считают авторы материала.

В то же время отказ от субсидирования рынка не приведет к серьезным последствиям для застройщиков, а коррекция цен на 10–30% является нормальной, и компании к этому должны быть готовы.

Программу льготной ипотеки на новостройки правительство запустило в 2020 году для поддержки первичного рынка. Первоначально она была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась и продолжает действовать до 1 июня 2024 года.

Читайте на РБК Pro
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ

В 2022 году была запущена льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой 5%. Власти обсуждают и другие льготные программы, в том числе для молодых семей.

В ЦБ весной заявили, что потенциал поддержания спроса на ипотеку с помощью льготной программы исчерпан. Там констатировали, что цены на жилье в России выросли больше, чем доходы населения, а доступность жилья «как минимум не растет».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ипотека субсидирование ставка рынок жилья

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Банки стали активнее предлагать платную скидку на ипотеку
Финансы
ЦБ ужесточит регулирование ипотеки в новостройках для дольщиков с 1 мая
Финансы
Эксперты оценили последствия для банков из-за ужесточения мер в ипотеке
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter