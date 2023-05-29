Эксперты назвали рынок жилья в России «субсидийным наркоманом»

Субсидирование рынка привело к росту цен на жилье и снижению его доступности, считают аналитики. По их мнению, отмена государственной поддержки будет выгодной и бюджету, и гражданам

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Государственная поддержка рынка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для покупателей, и от этой практики следует отказываться, считают эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN).

Специалисты назвали главной проблемой рынка «достигшие астрономических высот» цены, а не недостаток спроса. «Рынок новостроек фактически превратился в наркомана, требующего постоянного увеличения «дозы» субсидий, потому что прежней уже недостаточно для поддержания постоянного роста цен», — говорится в материале.

Субсидирование, заявленной целью которого является повышение доступности, приводит к обратному эффекту — росту цен и, как следствие, снижению доступности, утверждают эксперты. В качестве примера они приводят запуск программы льготной ипотеки в 2020 году со ставкой 6,5%, выгода от которой для покупателей была за несколько месяцев «съедена» ростом цен на новостройки. Аналитики указывают, что субсидирование было необходимо весной 2022 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20% и банки практически перестали выдавать ипотеку, но сейчас ситуация стабилизировалась.

По мнению аналитиков, рынок нуждается в отмене дополнительных стимулов спроса для сглаживания перекосов, которые накопились во время субсидирования. При таком сценарии произойдет снижение спроса и, как следствие, цен, но это будет выгодно бюджету, который сэкономит огромные средства, и покупателям, для которых низкие цены предпочтительнее низких ставок, считают авторы материала.

В то же время отказ от субсидирования рынка не приведет к серьезным последствиям для застройщиков, а коррекция цен на 10–30% является нормальной, и компании к этому должны быть готовы.

Программу льготной ипотеки на новостройки правительство запустило в 2020 году для поддержки первичного рынка. Первоначально она была рассчитана на несколько месяцев, но неоднократно продлевалась и продолжает действовать до 1 июня 2024 года.

В 2022 году была запущена льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой 5%. Власти обсуждают и другие льготные программы, в том числе для молодых семей.

В ЦБ весной заявили, что потенциал поддержания спроса на ипотеку с помощью льготной программы исчерпан. Там констатировали, что цены на жилье в России выросли больше, чем доходы населения, а доступность жилья «как минимум не растет».