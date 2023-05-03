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ЦБ сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки

Банк России: доля ипотечных кредитов сроком на 30 лет выросла вдвое за год и достигла 40%
В четвертом квартале 2023 года доля ипотечных кредитов, выданных на срок в 30 лет, достигла 40%, подсчитал ЦБ. Без досрочных погашений все больше российских ипотечных заемщиков смогут расплачиваться с банками ближе к пенсии
Фото: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС

В четвертом квартале 2023 года до 40% от общего объема новых ипотечных кредитов было выдано с максимально допустимым сроком — 30 лет, сообщил Банк России в обзоре о тенденциях кредитования. За кризисный год доля «длинной» ипотеки удвоилась — в четвертом квартале 2021-го на такие ссуды приходилось менее 20% выдач. Такое увеличение сроков кредитования ЦБ называет экстремальным.

Регулятор также обращает внимание, что ипотечные заемщики в России — в основном люди среднего возраста: почти 80% совокупной задолженности населения по кредитам на жилье приходится на людей до 45 лет, при этом доля клиентов в возрасте 35-45 в выдачах наиболее высока.

Рост сроков кредитования заметно повысил возраст «контрактного погашения кредита», то есть момента, не позже которого заемщики в соответствии с условиями договора должны полностью погасить долг. В четвертом квартале прошлого года около 41% новой ипотеки было выдано клиентам, которым к моменту расплаты с банками будет больше 65 лет, то есть они уже выйдут на пенсию или будут близки к этому. Годом ранее на таких заемщиков приходилось менее четверти (24%) ипотечных выдач. Сочетание двух факторов — длинных сроков кредитования и возраста основной когорты заемщиков — несет риски, следует из обзора ЦБ.

Банк России выделяет и другие риски в сфере кредитования:

  • Доля россиян, которые берут крупный потребкредит для формирования первоначального взноса по ипотеке удвоилась: в четвертом квартале 2022-го она составила 7% против 3,5% во втором квартале. Речь идет о ситуациях, когда заемщик оформляет ссуду более чем на 100 тыс. руб. меньше чем за три месяца до ипотеки. В четвертом квартале 2021 года доля таких заемщиков в России тоже оценивалась примерно в 7%, следует из графика в обзоре ЦБ.
  • На конец прошлого года 5,7 млн россиян имели ипотечный кредит вместе с какими-нибудь другим. За год число таких клиентов выросло на 11,8%, или примерно на 600 тыс. человек. На конец прошлого года, в среднем, на одного заемщика с непогашенной ипотекой приходилось 2,2 кредита. Годом ранее показатель составлял 1,4 кредита.
  • За год общая задолженность российских домохозяйств, имеющих ипотечные и потребкредиты выросла на 18%, превысив 10 трлн руб. Долг «чистых ипотечников» при этом достиг 6,9 трлн руб., увеличившись на 20%.

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