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Бизнес ,  
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Американская компания продала долю в российской сети Familia

«Коммерсантъ»: американская компания TJX вышла из совладельцев российской сети Familia
TJX владела долей в 25% в российской сети с 2019 года. Перестав быть совладельцем Familia, она списала $218 млн
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Американская компания TJX продала миноритарный пакет акций в Familia Trading S.a.r.l — головной структуре российской сети формата off-price Familia, следует из отчета за 2022 год, на который обратил внимание «Коммерсантъ». Кому перешла доля компании — не раскрывается.

В отчете говорится, что компания в 2023 финансовом году (завершится 30 сентября) в результате списала $218 млн, что представляло всю балансовую стоимость акций.

Кроме того, в начале мая 2023 года головную компанию Familia Trading S.a.r.l перерегистрировали в ОАЭ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ по юрлицу Familia «Максима Групп». До этого она была зарегистрирована в Люксембурге.

TJX, которая занимается розничными продажами одежды и товаров для дома, приобрела долю в Familia в размере 25% в 2019 году, сумма сделки составила $225 млн. В сообщении российского ретейлера отмечалось, что все прежние ее совладельцы — основатели компании, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok — останутся в числе акционеров.

Как отмечает «Коммерсантъ», на конец 2020 года Goldman Sachs через ELQ Investors VIII владел 16,75% бизнеса Familia, 16,44% было у Baring Vostok (через Veliada), а компаниям основателей Familia Дмитрия Луковникова (Lavos S.a.r.l) и Германа Ошкордина (Paragem Assets S.a.r.l) принадлежало 25,1% и 16,71% соответственно. Газета со ссылкой на данные Международного финансового центра Дубая уточняет, что Veliada остается в числе владельцев ретейлера, ее доля не менялась. Кроме того, они свидетельствуют, что среди нынешних владельцев Familia значится Broomfield связанная с российским менеджментом Goldman Sachs, Ambron Holding и Kemble Corporation.

Торговая сеть Familia основана в 2000 году. Она предлагает товары от авторитетных мировых и локальных брендов. Сеть объединяет более 415 магазинов в более чем 115 крупнейших городах России, также работает в Белоруссии.

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В марте 2022 на фоне военной операции на Украине Goldman Sachs заявил об уходе из России. В январе этого года два источника РБК на рынке инвестиций рассказали РБК, что Goldman Sachs запланировал реструктуризацию своих активов в России. Baring Vostok, как сообщили источники РБК, реорганизует бизнес, разделив активы между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции», под управление второй перейдет Familia.
 

Авторы
Теги
Компании
Павел Уразов
одежда ретейлер США Familia
МАКСИМА ГРУПП

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