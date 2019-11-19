Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды

Совладельцем Familia, одного из крупнейших игроков на российском рынке offprice-ретейла, стала американская TJX Companies

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Американская TJX Companies (штаб-квартира в Массачусетсе) приобрела 25% в капитале российского ретейлера Familia, выплатив за эту долю его действующим акционерам $225 млн.

В сообщении Familia, поступившем в РБК, отмечается, что все прежние ее совладельцы — основатели компании, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok — останутся в числе акционеров.

«Решение о приобретении доли в Familia является для нас подтверждением лидирующего положения Компании на российском рынке и устойчивости ее бизнес-модели. TJX всегда была примером, к которому мы стремились с точки зрения фокуса на создании стоимости и операционной эффективности», — прокомментировал сделку гендиректор Familia Константин Надеждин.

По данным «РБК Исследования рынков», на февраль 2018 года Familia занимала 13-е место среди ретейлеров в России, продающих женскую одежду, 16-е среди всех магазинов, торгующих одеждой, и 8-е место по общей торговой площади сети (с показателем 235,2 тыс. кв. м и средней площади одного магазина в 1,2 тыс. кв. м).