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Бизнес ,  
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Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды
Совладельцем Familia, одного из крупнейших игроков на российском рынке offprice-ретейла, стала американская TJX Companies
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Американская TJX Companies (штаб-квартира в Массачусетсе) приобрела 25% в капитале российского ретейлера Familia, выплатив за эту долю его действующим акционерам $225 млн.

В сообщении Familia, поступившем в РБК, отмечается, что все прежние ее совладельцы — основатели компании, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok — останутся в числе акционеров.

«Решение о приобретении доли в Familia является для нас подтверждением лидирующего положения Компании на российском рынке и устойчивости ее бизнес-модели. TJX всегда была примером, к которому мы стремились с точки зрения фокуса на создании стоимости и операционной эффективности», — прокомментировал сделку гендиректор Familia Константин Надеждин.

По данным «РБК Исследования рынков», на февраль 2018 года Familia занимала 13-е место среди ретейлеров в России, продающих женскую одежду, 16-е среди всех магазинов, торгующих одеждой, и 8-е место по общей торговой площади сети (с показателем 235,2 тыс. кв. м и средней площади одного магазина в 1,2 тыс. кв. м).

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За первые 9 месяцев года Familia открыла 33 новых магазина в 14 регионах страны — общее число магазинов достигло 273. Наиболее активно сеть расширялась в Москве и области, где появилось 12 новых магазинов, и Санкт-Петербурге и области, где открыто 8 новых магазинов.

TJX Companies — ведущий розничный продавец одежды и товаров для дома и в США. На конец 2018 года компания владела более 4,3 тыс. магазинов в девяти странах. Выручка компании за 2018 год составила почти $39 млрд, чистая прибыль — около $3 млрд. В глобальном рейтинге Fortune 500, в который эксперты журнала Fortune включают крупнейшие по выручке компании мира, TJX в 2019 году заняла 317-е место (годом ранее было 321-е).

Автор: Евгений Калюков
Теги: ретейл, Familia
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