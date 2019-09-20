Ретейлер Familia не смог отсудить у своего конкурента его название

Ретейлер Familia не смог отсудить у своего конкурента его название

Ретейлеру Familia не удалось оспорить в суде регистрацию своим конкурентом товарных знаков Offprice. Истец пытался доказать, что термин «офпрайс» активно используется в рознице для обозначения магазинов со скидками

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Суд по интеллектуальным правам в августе и сентябре этого года отклонил два иска одной из крупнейших российских сетей аутлетов Familia, отказавшись снять правовую охрану на товарные знаки Offprice. Знаки с таким словесным обозначением и в составе комбинированного изображения Роспатент закрепил за одноименной сетью дискаунтеров.

Заявки на регистрацию торговых знаков операционная компания сети Offprice, ООО «Оффпрайс», подала в 2015 году. В марте 2016-го Роспатент зарегистрировал эти товарные знаки по 35-му классу МКТУ (презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров).

Головная компания сети Familia обратилась в Суд по интеллектуальным правам в феврале 2019 года, она пыталась оспорить решение Роспатента от 2017 года не снимать правовую охрану с товарных знаков Offprice.

В Familia считают, что регистрация товарных знаков сетью-конкурентом ограничивает других игроков рынка, поскольку указывает на назначение и свойство услуг, которые оказывают все офпрайс-магазины: offprice переводится как «по сниженной цене» и является распространенным термином в ретейле.