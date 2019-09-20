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Ретейлер Familia не смог отсудить у своего конкурента его название
Ретейлеру Familia не удалось оспорить в суде регистрацию своим конкурентом товарных знаков Offprice. Истец пытался доказать, что термин «офпрайс» активно используется в рознице для обозначения магазинов со скидками
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Суд по интеллектуальным правам в августе и сентябре этого года отклонил два иска одной из крупнейших российских сетей аутлетов Familia, отказавшись снять правовую охрану на товарные знаки Offprice. Знаки с таким словесным обозначением и в составе комбинированного изображения Роспатент закрепил за одноименной сетью дискаунтеров.

Заявки на регистрацию торговых знаков операционная компания сети Offprice, ООО «Оффпрайс», подала в 2015 году. В марте 2016-го Роспатент зарегистрировал эти товарные знаки по 35-му классу МКТУ (презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров).

Головная компания сети Familia обратилась в Суд по интеллектуальным правам в феврале 2019 года, она пыталась оспорить решение Роспатента от 2017 года не снимать правовую охрану с товарных знаков Offprice.

В Familia считают, что регистрация товарных знаков сетью-конкурентом ограничивает других игроков рынка, поскольку указывает на назначение и свойство услуг, которые оказывают все офпрайс-магазины: offprice переводится как «по сниженной цене» и является распространенным термином в ретейле.

Чем занимаются сети Familia и Offprice

Сеть дискаунтеров Familia, по собственным данным на сентябрь 2019 года, управляет 270 точками в 46 регионах. В ее магазинах с существенным дисконтом продается около 7 тыс. брендов. Выручка по МСФО в 2018 году — 22,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб. Среди миноритарных акционеров — фонд Baring Vostok.

Сеть Offprice также специализируется на розничных продажах известных брендов одежды, обуви и аксессуаров со скидками. Основана в 2015 году выходцем из Familia Петром Коваленко и сейчас насчитывает 20 точек. Выручка ООО «Оффпрайс» по РСБУ в 2018 году, согласно данным базы СПАРК, — 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 154 млн руб.

Начальник юридического отдела сети Familia Ксения Ушакова пояснила, что правовая охрана товарных знаков Offprice нарушает действующее законодательство, а именно пп.3 п.1 ст.1483 Гражданского кодекса, который запрещает государственную регистрацию обозначений, описывающих оказываемую услугу, в качестве товарных знаков.

Термин относится к категории профессиональных, активно используется в профессиональной среде и обозначает конкретную категорию магазинов распродаж с определенной моделью ценообразования и поставок, указывает Ушакова. Она убеждена, что право на использование обозначения категории или типа магазина, например «универмаг», «бутик», «магазин распродаж», concept store, flagship store, outlet, off-price и др., нельзя предоставить одному лицу, поскольку это приведет к незаконному ограничению прав остальных участников рынка.

Партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Анастасия Тараданкина, представляющая интересы сети Offprice, сообщила, что линия защиты строилась, в частности, на факте отсутствия со стороны заявителя доказательств описательности словесного элемента Offprice для розничной торговли в восприятии среднего российского потребителя.

Ушакова обещает, что компания оспорит августовское постановление кассационной инстанции Суда по интеллектуальным спорам в Верховном суде.

Автор: Анна Левинская
Теги: Familia, ретейл, скидки
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