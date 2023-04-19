Семья Мельниченко попросила ЕС вернуть его в число бенефициаров траста

Семья Андрея Мельниченко попросила европейских регуляторов разрешить ему вернуться в число бенефициаров траста, который контролирует «Еврохим» и СУЭК. Мельниченко перестал быть бенефициаром после введения персональных санкций

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Семья Андрея Мельниченко обратилась к европейским регуляторам и трастовым управляющим с предложением вернуть его в число бенефициаров траста, который контролирует крупнейшую в России угольную компанию СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». Об этом бизнесмен заявил в интервью журналу Forbes.

«Наша семья уже обратилась к трастовым управляющим и регуляторам с предложением вернуться к состоянию, неизменно сохранявшемуся с основания трастов до момента моего выхода из состава бенефициаров», — сказал Мельниченко. Представитель Мельниченко пояснил РБК, что речь прежде всего идет о Firstline Trust, зарегистрированном по законодательству Бермудских Островов и управляемом трасти на Кипре, в котором находятся акции «Еврохима» и СУЭКа.

Мельниченко, которому по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% СУЭК и 100% «Еврохима», 9 марта 2022 года попал под санкции Евросоюза наряду с еще 13 предпринимателями. В качестве одной из причин введения этих санкций было указано их участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля после начала спецоперации России на Украине. Сразу после этого Мельниченко решил выйти из числа бенефициаров Firstline Trust. «Данное решение последовало после включения Андрея Мельниченко в санкционный список ЕС и было направлено на продолжение деятельности «Еврохима», чтобы иметь возможность снабжать минеральными удобрениями своих потребителей и клиентов в агропромышленном секторе на международном уровне и обеспечивать продовольственную безопасность во всем мире», — говорилось в сообщении компании.

Спустя несколько месяцев стало известно, что вместо бизнесмена основным бенефициаром этого траста стала его жена Александра Мельниченко. Но уже вскоре после этого ЕС ввел санкции и против нее. Европейские власти посчитали, что она «пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа». Андрей Мельниченко и его жена оспаривают эти ограничения.

Санкции Евросоюза в общем виде накладывают запрет для европейских банков и компаний на любую экономическую активность с подсанкционным лицом и принадлежащими ему бизнесами. Фактически европейские санкции обязуют компании стран Европы не закупать товары и услуги у внесенного в санкционный список лица и не поставлять ему их. В августе 2022 года в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России безотносительно персональных ограничений, поэтому СУЭК прекратил туда экспорт и был вынужден перенаправить его в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

При этом в ЕС заявляли, что все принятые санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием, то есть экспорт «Еврохима». «Никакие меры, принятые сегодня или ранее (в отношении России), … никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС в июле 2022 года. Однако, как показывают данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2022 году экспорт удобрений из России существенно сократился (на 15%), то есть персональные санкции против российских бизнесменов непосредственно сказались на деятельности основанных или возглавляемых ими компаний, сказал РБК представитель Мельниченко. «Это было вопреки всем официальным утверждениям ЕС, что санкции не затрагивают удобрения как сектор, принципиально важный для глобальной продовольственной безопасности», — добавил он.

4 апреля журнал Forbes сообщил, что Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян — его состояние за год выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд. Это произошло в основном из-за роста стоимости «Еврохима», потому что производство удобрений, в отличие от большинства других секторов экономики России, за год после начала спецоперации на Украине продемонстрировало «внушительный рост».