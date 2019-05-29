SOCAR заявила об интересе к покупке Антипинского НПЗ у Сбербанка

Азербайджанская госкомпания ведет переговоры о покупке акций НПЗ, подтвердил вице-президент компании. О том, что она является основным претендентом на заключение подобной сделки, ранее говорили источники РБК и «Коммерсанта»

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Вице-президент азербайджанской нефтегазовой госкомпании SOCAR Эльшад Насиров подтвердил информацию о том, что она ведет переговоры о приобретении акций Антипинского НПЗ (ранее в мае его владельцем стал Сбербанк). Об этом, передает местное агентство Trend, он сообщил в беседе с журналистами.

«Переговоры [о приобретении ценных бумаг НПЗ] в настоящее время продолжаются», — заявил Насиров (цитата по «Интерфаксу»). Остальных деталей о готовящейся сделке вице-президент компании не привел.

В начале апреля о том, что SOCAR может приобрести Антипинский НПЗ, со ссылкой на неназванные источники сообщала газета «Коммерсантъ». Информацию о том, что азербайджанская компания является главным претендентом на покупку, в мае подтверждали источники РБК. Сделка на тот момент, указывали источники «Коммерсанта», была на начальном этапе, однако «принципиальные договоренности» уже были достигнуты. Покупка может быть завершена в течение года, отмечали источники издания. Официально в SOCAR газете в свою очередь говорили, что «регулярно проводят анализ рынков» и рассматривают «возможности для инвестиций». Относительно Антипинского НПЗ окончательного решения по инвестициям нет, утверждали в компании.

О том, что владелец Антипинский НПЗ — Сбербанк — ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями предприятия, прежде говорил глава кредитной организации Герман Греф. Владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% завода, Сбербанк стал в середине мая. До этого Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Калашников (со столичным градоначальником он работал, когда тот возглавлял Тюменскую область).