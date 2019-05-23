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Бизнес ,  
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Кредитор Антипинского НПЗ подаст заявление о банкротстве завода

Один из кредиторов Антипинского НПЗ Абсолют банк сообщил о намерении подать в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве завода. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Заявление будет подано в течение 15 дней с даты опубликования сведений о намерениях.

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В конце прошлого года НПЗ из-за нехватки средств стал работать с перебоями, в апреле 2019 года остановился полностью.

Ранее в мае Антипинский НПЗ попросил суд признать себя банкротом.

Сбербанк пояснил, что это вынужденная мера из-за действий «дочки» ВТБ VTB Commodities Trading. Сам НПЗ сообщал, что остановил работу из-за того, что ряд трейдеров, включая структуру ВТБ, прекратили выдачу авансов для закупки нефтепродуктов. Кроме того, высокий суд Лондона заморозил активы завода на €225 млн.

ВТБ опроверг претензии Сбербанка, указав, что «дочка» выплатила аванс Антипинскому НПЗ, а он продал нефтепродукты «третьим сторонам» и несколько месяцев не выполнял контрактные обязательства. По мнению ВТБ, проблемы завода начались после появления нового менеджмента.

Теги: Антипинский НПЗ, Банкротство
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