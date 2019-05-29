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Данкверт посоветовал не доходить до абсурда в запретах на ввоз мяса
Если из-за ввоза продукции велики риски заражения животных различными возбудителями опасных болезней, то запрет нужен, считает глава Россельхознадзора. Он призвал не политизировать ситуацию, но и не доводить запреты до абсурда
Сергей Данкверт (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрет на ввоз мясной и молочной продукции в Россию из-за границы в целях личного пользования должен касаться тех случаев, когда риски велики заражения животных опасными болезнями, передает «РИА Новости».

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — сказал Данкверт. Он добавил, что во всем мире подобные риски урегулированы, а в России нет.

Данкверт также призвал не политизировать данный вопрос и «делать из него проблему», отметив, что речь идет не только о хамоне и пармезане, а о всей молочной и мясной продукции.

«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье», -сказал он. Даже если выкинуть такую продукцию, она может привести к заражению, когда ее съедят свиньи или кабаны, пояснил Данкверт.

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Об идее запретить россиянам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию в конце апреля сообщила газета «Ведомости». С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Черкизово», «Велком», «Ремит» и другие производители.

В письме к вице-премьеру Алексею Гордееву они заявили, что риски завоза из-за рубежа вместе с едой возбудителей опасных болезней животных увеличиваются.

Согласно правилам провоза подконтрольных товаров (продукция животного происхождения), действующих в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), без сопроводительных документов разрешено провозить любую продукцию весом до 5 кг в упаковке. Если вес превышен, то нужно получить специальное разрешение и ветеринарный сертификат.

Минсельхоз уже подготовил поправки в закон «О ветеринарии», расширяющие полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводство, в том числе и для личного потребления. Так, ведомству предлагается разрешить уничтожать подконтрольные товары не из стран ЕАЭС в пунктах пропуска через границу При этом, россияне все еще смогут ввозить до 5 кг продукции не из стран ЕАЭС при условии, что в государстве, где произведен и откуда привезет товар, благоприятная эпизоотическая обстановка.

Позже в министерстве заявили, что законопроект направлен на «установление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска» и не вводит никаких запретов.

Теги: Сергей Данкверт, Россельхознадзор
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