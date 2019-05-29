Данкверт посоветовал не доходить до абсурда в запретах на ввоз мяса

Данкверт посоветовал не доходить до абсурда в запретах на ввоз мяса

Если из-за ввоза продукции велики риски заражения животных различными возбудителями опасных болезней, то запрет нужен, считает глава Россельхознадзора. Он призвал не политизировать ситуацию, но и не доводить запреты до абсурда

Сергей Данкверт (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрет на ввоз мясной и молочной продукции в Россию из-за границы в целях личного пользования должен касаться тех случаев, когда риски велики заражения животных опасными болезнями, передает «РИА Новости».

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — сказал Данкверт. Он добавил, что во всем мире подобные риски урегулированы, а в России нет.

Данкверт также призвал не политизировать данный вопрос и «делать из него проблему», отметив, что речь идет не только о хамоне и пармезане, а о всей молочной и мясной продукции.

«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье», -сказал он. Даже если выкинуть такую продукцию, она может привести к заражению, когда ее съедят свиньи или кабаны, пояснил Данкверт.