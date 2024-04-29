Торговая палата приостановила оплату итальянских товаров рублями

Итало-российская торговая палата запустила эксперимент по обмену итальянских товаров на рубли в феврале 2024-го. Как сообщил глава палаты, из-за обращения Комитета по финансовой безопасности Италии работа системы была остановлена

Фото: Laura Lezza / Getty Images

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, сообщил «РИА Новости» глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

По его словам, это произошло после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором тот выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции. В ИРТП не считают, что нарушают ограничения, так как работают с товарами, не попадающими под санкции, отметил глава палаты.

«В конце концов, мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций. <…> Тринадцатый пакет в любом случае старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается», — добавил Пелаццо.

Итало-российская торговая палата была основана в 1964 году для содействия экономическому, торговому, правовому и научному сотрудничеству между Италией и Россией. Согласно информации на сайте, членами ИРТП являются 350 компаний, в том числе Global Standard, Elta и АО «Лаванс». Система обмена итальянских поставок на рубли работала с февраля 2024 года в тестовом режиме.

Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России в феврале этого года, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Также были введены ограничения против компаний, находящихся в третьих странах и расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров.

Россия считает незаконными западные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предупреждал, что ограничительные меры сохранятся на долгие годы.