«Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и его семьи снизит долю в сети магазинов электроники «М.Видео».

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Группа «Сафмар», принадлежащая Михаилу Гуцериеву и его семье снизит свою долю в сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» в ходе продажи части акций в рамках вторичного предложения (SPO), говорится в сообщениикомпании.

Сейчас группе «Сафмар» принадлежит более 132 млн обыкновенных акций «М.Видео». При условии продажи всех размещаемых на SPO акций ее доля в акционерном капитале ретейлера снизится с 73,5% до 60%.

Таким образом, «Сафмар» останется крупнейшим акционером сети. Еще один крупный акционер — немецкая Media-Saturn-Holding GmbH, владелец сети магазинов MediaMarkt (доля в «М.Видео» — 15%).

Исходя из котировок «М.Видео» на Мосбирже вечером 9 марта, пакет в 13,5% может стоить около 19,3 млрд руб. В ходе торгов во вторник бумаги компании снижались более чем на 2%.

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