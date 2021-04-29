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Роскачество выявило в сливочных сосисках превышение жира и клостридии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Роскачество проверило сливочные сосиски 20 торговых марок и выявило ряд нарушений, в том числе несоответствие маркировке и наличие микроорганизмов, сообщается на сайте организации.

Проверку проходили сосиски, произведенные в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Белгородской, Новосибирской и Ярославской областях. Их исследовали по 145 показателям, включая 28 обязательных показателей безопасности. Кроме того, продукцию проверили на соответствие маркировке, по органолептическим показателям и показателям качества.

Так, в сосисках ОАО «Великолукский мясокомбинат», в составе которых заявлена говядина, на самом деле ее там не оказалось. В продукте обнаружили только свинину. При этом сливочные сосиски, изготовленные по ГОСТу, должны содержать не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки.

«В данном случае производитель заявил говядину в составе на первом месте. Однако по факту говядина в сосисках не обнаружена. Данный факт является нарушением не только ГОСТа, но и технического регламента (введение потребителей в заблуждение)», — говорится в сообщении.

В сосисках «Великолукский мясокомбинат», «Мясной дом Бородина», «Окраина», «Сибколбасы» превышена массовая доля жира — от 22,4 до 25,6% (по ГОСТу жира должно быть не более 19%), а фактическая масса жира в сосисках «Сибколбасы» не соответствовала той, которая была заявлена производителем.

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Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Помимо этого, в продукции ряда производителей обнаружены микроорганизмы. Так, в сосисках «Атрус» нашли сульфитредуцирующие клостридии — анаэробные спорообразующие микроорганизмы.

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«Наличие сульфитредуцирующих клостридий в 0,01 г продукта недопустимо: их присутствие говорит о том, что продукция опасная», — пояснила доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова. Эти микроорганизмы вызывают ботулизм в консервах и производят токсины, устойчивые к тепловой обработке, рассказала она.

В сосисках «Ближние горки», «Велком», «Клинский», «Черкизово» превышено количество аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Это может свидетельствовать о не проведенной должным образом дезинфекции, ненадлежащей гигиене персонала.

Однако в проверенных сосисках отсутствовали консерванты — бензойная и сорбиновая кислоты — и искусственные красители.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В середине апреля Роскачество попросило главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить молочную продукцию ООО «Молочное дело — Ивня» после того, как в ее составе выявили растительные масла, которых там быть не должно. Растительные жиры, в частности, были обнаружены в глазированных творожных сырках, выпускаемых под брендом «Творобушки», а также сметане и твороге «Благода». Роскачество указало, что молочные жиры были заменены растительными «в продукции, производство которой в соответствии с требованиями законодательства такой замены не предполагает».

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