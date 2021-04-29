Роскачество выявило в сливочных сосисках превышение жира и клостридии

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Роскачество проверило сливочные сосиски 20 торговых марок и выявило ряд нарушений, в том числе несоответствие маркировке и наличие микроорганизмов, сообщается на сайте организации.

Проверку проходили сосиски, произведенные в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Белгородской, Новосибирской и Ярославской областях. Их исследовали по 145 показателям, включая 28 обязательных показателей безопасности. Кроме того, продукцию проверили на соответствие маркировке, по органолептическим показателям и показателям качества.

Так, в сосисках ОАО «Великолукский мясокомбинат», в составе которых заявлена говядина, на самом деле ее там не оказалось. В продукте обнаружили только свинину. При этом сливочные сосиски, изготовленные по ГОСТу, должны содержать не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки.

«В данном случае производитель заявил говядину в составе на первом месте. Однако по факту говядина в сосисках не обнаружена. Данный факт является нарушением не только ГОСТа, но и технического регламента (введение потребителей в заблуждение)», — говорится в сообщении.

В сосисках «Великолукский мясокомбинат», «Мясной дом Бородина», «Окраина», «Сибколбасы» превышена массовая доля жира — от 22,4 до 25,6% (по ГОСТу жира должно быть не более 19%), а фактическая масса жира в сосисках «Сибколбасы» не соответствовала той, которая была заявлена производителем.