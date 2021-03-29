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Бизнес ,  
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Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек»

Вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерина лишилась доли в группе «Аллтек» — владельца крупнейшего в мире производителя антрацита. После смерти мужа она оформила на себя половину его доли, но сыновья Босова это оспорили
Катерина Босов
Катерина Босов (Фото: Пресс-служба «Сибирского Антрацита»)

Катерина Босов, которая оформила на себя половину доли бизнесмена Дмитрия Босова (43,285 из 86,57%) в группе «Аллтек» через три месяца после его гибели в августе 2020 года, больше не является совладельцем этой компании. Это следует из выписки из Единого государственного реестра юридически лиц (ЕГРЮЛ), с которой ознакомился РБК.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, владельцем 86,57% «Аллтека» снова числится Дмитрий Босов, а миноритариями остаются его давние партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

Основной актив «Аллтека» — «Сибантрацит», мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.

Наследники Босова выиграли у его вдовы суд о правах на половину бизнеса
Бизнес
Фото:sibanthracite.ru

Мать и четверо сыновей Босова от первых двух браков еще в октябре 2020 года оспорили передачу Катерине половины доли бизнесмена в «Аллтеке» в Одинцовском городском суде Московской области (в Одинцово зарегистрирована группа). 25 ноября суд удовлетворил их иск, а 8 февраля 2021 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов на это решение.

Решение суда, вступившее в законную силу 8 февраля, исполнено ФНС, а доля, оформленная Катериной Босов на себя, возвращена в наследственную массу, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон спора. Это значит, что теперь вся доля Босова в «Аллтеке» должна быть поровну распределена между его наследниками — родителями, четырьмя сыновьями, вдовой и их общей несовершеннолетней дочерью. По наследству Катерина сможет претендовать на 10,82% «Аллтека». РБК направил запрос Катерине Босов, которая уже подала кассацию на решение Московского областного суда.

Сразу после решение апелляционного суда «Аллтек» объявила о том, что договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», говорили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года 125,5 млрд руб.

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Вдова Босова оспорила это соглашение в Арбитражном суде Москвы, который 19 февраля принял обеспечительные меры, запретив группе «Аллтек» и ее участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов. Катерина Босов говорила РБК, что эти обеспечительные меры — «способ защиты» ее интересов и интересов ее несовершеннолетней дочери, поскольку они не участвовали в обсуждении условий продажи основного актива группы «Аллтек» — «Сибантрацита». «Я до сих пор не знаю условий сделки: ни цены, ни других основных параметров», — отмечала она.

Катерина Босов не является участником «Аллтек» и поэтому не имеет права оспаривать решения органов управления и сделки компании, сказал РБК представитель «Аллтека». По его словам, производство по таким искам вдовы Босова должно быть прекращено.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
Дмитрий Босов наследство Сибантрацит
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