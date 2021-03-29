Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек»

Вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерина лишилась доли в группе «Аллтек» — владельца крупнейшего в мире производителя антрацита. После смерти мужа она оформила на себя половину его доли, но сыновья Босова это оспорили

Катерина Босов (Фото: Пресс-служба «Сибирского Антрацита»)

Катерина Босов, которая оформила на себя половину доли бизнесмена Дмитрия Босова (43,285 из 86,57%) в группе «Аллтек» через три месяца после его гибели в августе 2020 года, больше не является совладельцем этой компании. Это следует из выписки из Единого государственного реестра юридически лиц (ЕГРЮЛ), с которой ознакомился РБК.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, владельцем 86,57% «Аллтека» снова числится Дмитрий Босов, а миноритариями остаются его давние партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

Основной актив «Аллтека» — «Сибантрацит», мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.

Мать и четверо сыновей Босова от первых двух браков еще в октябре 2020 года оспорили передачу Катерине половины доли бизнесмена в «Аллтеке» в Одинцовском городском суде Московской области (в Одинцово зарегистрирована группа). 25 ноября суд удовлетворил их иск, а 8 февраля 2021 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов на это решение.