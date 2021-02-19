Суд по иску вдовы Босова наложил запрет на продажу «Сибантрацита»

Суд удовлетворил ходатайство вдовы Дмитрия Босова, наложив запрет на любые сделки группы «Аллтек» по продаже активов. Ранее «Аллтек» договорилась о продаже ее главного актива — угольной компании «Сибантрацит» — Альберту Авдоляну

Фото: sibanthracite.ru

Арбитражный суд города Москвы запретил группе «Аллтек» (через нее наследники и партнеры погибшего бизнесмена Дмитрия Босова контролируют основные активы) и его участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов. Такое определение появилось на сайте суда в пятницу, 19 февраля.

Об обеспечительных мерах ходатайствовала вдова бизнесмена Катерина Босов, оно было удовлетворено.

Суд зарегистрировал два ее иска 11 и 12 февраля, в одном из которых она оспорила соглашение о продаже крупнейшего актива «Аллтека» — угольной компании «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита (в 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т). Это соглашение группа подписала 8 февраля с компанией «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По словам двух источников РБК, близких к руководству «Сибантрацита», «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» более $1 млрд (с учетом долгов компании).

Второй иск — о признании недействительным решения общего собрания совладельцев «Аллтека» об изменении ее устава, принятого незадолго до смерти Босова весной 2020 года, пояснила РБК адвокат Катерины Босов Анастасия Конова. Обеспечительные меры были приняты по второму иску. Всего два дня назад суд отказал в обеспечительных мерах по этому же иску Катерины, не найдя убедительных доказательств их необходимости. РБК направил запрос Катерине Босов.

«У нас есть обоснованные сомнения в том, что Босов принимал участие в голосовании. Считаем, что принятие нового устава общества происходило без его согласия как участника с долей 86,57%», — заявила Конова.