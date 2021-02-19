Суд по иску вдовы Босова наложил запрет на продажу «Сибантрацита»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 73,97 (+0,2) Инвестиции, 13:07
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 89,54 (+0,67) Инвестиции, 13:07
Футбол на грани замерзания. Сезон в России возобновится московским дерби Спорт, 21:00 Собянин посоветовал «все равно беречься» на фоне снижения заболеваемости Общество, 20:58 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 20:58 Губерниев поддержал включение Халили в состав мужской эстафеты на ЧМ Спорт, 20:48 Власти США приостановила торги тремя «мемными» акциями Инвестиции, 20:48 Российский одноклубник Овечкина вернулся из фарм-клуба в основной состав Спорт, 20:42 Для экс-сотрудников ФСБ запросили 13 и 10 лет за вымогательство Общество, 20:41 Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект» Политика, 20:31 Пятьдесят идей для подарков на предстоящие праздники РБК и Крокус Сити Молл, 20:26 Суд по иску вдовы Босова наложил запрет на продажу «Сибантрацита» Бизнес, 20:17 Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы по баскетболу Спорт, 20:09 Лавров описал контакты с ЕС словами Обамы о «разорванных в клочья» связях Политика, 20:08 Лавров описал мнение Запада о «Спутник V» фразой «и хочется, и колется» Политика, 20:06 Какие мечты фантастов об «умном» доме стали реальностью РБК Стиль и LG ThinQ, 19:55
Бизнес ,  
0 

Суд по иску вдовы Босова наложил запрет на продажу «Сибантрацита»

Суд удовлетворил ходатайство вдовы Дмитрия Босова, наложив запрет на любые сделки группы «Аллтек» по продаже активов. Ранее «Аллтек» договорилась о продаже ее главного актива — угольной компании «Сибантрацит» — Альберту Авдоляну
Фото: sibanthracite.ru
Фото: sibanthracite.ru

Арбитражный суд города Москвы запретил группе «Аллтек» (через нее наследники и партнеры погибшего бизнесмена Дмитрия Босова контролируют основные активы) и его участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов. Такое определение появилось на сайте суда в пятницу, 19 февраля.

Об обеспечительных мерах ходатайствовала вдова бизнесмена Катерина Босов, оно было удовлетворено.

Суд зарегистрировал два ее иска 11 и 12 февраля, в одном из которых она оспорила соглашение о продаже крупнейшего актива «Аллтека» — угольной компании «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита (в 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т). Это соглашение группа подписала 8 февраля с компанией «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По словам двух источников РБК, близких к руководству «Сибантрацита», «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» более $1 млрд (с учетом долгов компании).

Второй иск — о признании недействительным решения общего собрания совладельцев «Аллтека» об изменении ее устава, принятого незадолго до смерти Босова весной 2020 года, пояснила РБК адвокат Катерины Босов Анастасия Конова. Обеспечительные меры были приняты по второму иску. Всего два дня назад суд отказал в обеспечительных мерах по этому же иску Катерины, не найдя убедительных доказательств их необходимости. РБК направил запрос Катерине Босов.

«У нас есть обоснованные сомнения в том, что Босов принимал участие в голосовании. Считаем, что принятие нового устава общества происходило без его согласия как участника с долей 86,57%», — заявила Конова.

Комментируя обеспечительные меры, представитель «Аллтека» напомнил, что по решению Одинцовского городского суда, вступившему в законную силу, оформленная на Катерину Босов незаконно доля 43,3% ООО «Аллтек» (первоначально выделенная как супружеская в совместно нажитом имуществе) должна быть возвращена в наследственную массу. «Путем получения обеспечительных мер, запрещающих регистрирующему органу совершать любые регистрационные действия в отношении долей ООО «Аллтек», Катерина пытается противодействовать этому», — сказал представитель компании, добавив, что принятые в рамках иска Катерины Босов обеспечительные меры «никак не связаны с предметом иска и ему несоразмерны», так как оспаривается решение собрания совладельцев, а запрет регистрации и арест наложен на доли в обществе. «Аллтек» намерен обжаловать их введение в апелляции.

Что оспаривает Катерина Босов

По данным определения суда, на общем собрании участников «Аллтека», состоявшемся 30 апреля 2020 года, была принята новая редакция устава компании, согласно которой одобрение общего собрания совладельцев требуется только для сделок ценой более 25% от балансовой стоимости активов (до этого одобрение требовалось для сделок стоимостью выше $5 млн). Балансовая стоимость активов «Аллтека» по состоянию на конец 2019 года составляла 34,1 млрд руб. Все сделки, не подпадающие под эти критерии, имеет право совершать гендиректор группы — Дмитрий Ага (владеет 7,9% «Аллтека» и возглавляет совет директоров «Сибантрацита») — без согласия других ее совладельцев.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать РБК Pro: как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником Я вас слушаю: как уралец выручил ₽140 млн на подмене телефонных номеров

Изменения, внесенные в устав «Аллтека», были направлены на обход правил согласования крупных сделок с целью продажи активов компании в обход интересов наследников и соответствующих корпоративных процедур, утверждает адвокат вдовы Босова. Это подтверждается сделкой о продаже «Сибантрацита», заключенной между группой и «А-Проперти», указывает она. «Принятые в рамках данного спора обеспечительные меры в виде запрета ФНС совершать регистрационные действия в отношении «Аллтек», а также запрета обществу и его участникам совершать сделки по отчуждению долей или акций в уставном капитале дочерних обществ считаем обоснованными и принятыми в защиту законных интересов наследников Босова», — подчеркнула Конова.

По данным ЕГРЮЛ, вдове Босова сейчас принадлежит половина пакета бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), которую она оформила на себя как супружескую долю в августе 2020 года — через три месяца после смерти мужа. Но это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух первых браков. 25 ноября Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил их иск, признав незаконным переход Катерине более 43% группы. 8 февраля Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. С этого момента оно вступило в законную силу, говорил РБК представитель «Аллтека».

Наследники Босова выиграли у его вдовы суд о правах на половину бизнеса
Бизнес
Фото:sibanthracite.ru


После решения апелляционного суда вся доля Босова (86,57%) должна перейти в наследственную массу и быть распределена поровну среди его наследников. У бизнесмена восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека». Оставшиеся 13,43% — у давних партнеров Босова: главы «Аллтека» Дмитрия Аги (7,9%), Игоря Макарова (3,16%) и Олега Шемшука (2,37%).

Автор
Светлана Бурмистрова
Дмитрий Босов Сибантрацит
Материалы по теме
Вдова Босова оспорила сделку по продаже угольного бизнеса за $1 млрд
Бизнес
Наследники Босова договорились о продаже «Сибантрацита»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter