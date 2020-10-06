Мать и четверо сыновей Босова подали иск к его вдове из-за наследства

На сайте группы «Аллтек» говорится, что она была основана в 1993 году выпускниками МГТУ им. Баумана (Босовым и его партнерами Дмитрием Агой, Олегом Шемшуком, Дмитрием Шатохиным и Владимиром Микуликом). По данным СПАРК, «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года. На Катерине Босов женился лишь в 2016 году, до этого они случайно познакомились в гостях у общих друзей, сообщал Forbes.
В свою очередь, Катерина Босов намерена увеличить свою долю в «Аллтеке» до контрольной. «Катерина Босов обратилась с иском в суд, суть которого заключается в том, что ее доля составляет не 43%, а 77% компании ООО «Аллтек», — заявила РБК ее представитель, не уточнив деталей. В Одинцовском городской суде и арбитражных судах Москвы и области иск Катерины пока не зарегистрирован. Сейчас помимо нее акционерами группы остаются Дмитрий Босов (оставшиеся 43,285%, которые должны быть распределены между всеми наследниками минимум через полгода после смерти бизнесмена, то есть начиная с ноября), гендиректор «Аллтека» Дмитрий Ага (7,9%) и два члена совета директоров компании Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).
По закону права наследования оформляются по истечении шести месяцев с момента смерти, говорит адвокат Алексей Мельников. Супруга, по его словам, вправе претендовать на 50% совместно нажитого имущества и на оставшуюся часть имущества — наравне с наследниками. В случае, если имущество было приобретено до брака, у супруги в отношении таких активов имеются равные права наравне с другими наследниками, но существует норма закона, что если в приобретенное до брака имущество осуществлялись значительные вложения, то оно все равно является совместно нажитым. «С высокой вероятностью мы имеем дело именно с таким случаем, так как из открытых источников мы знаем, что бизнес Босова вырос именно во время брака с Катериной», — отметил Мельников.
На каком основании Катерина Босов получила почти половину группы до истечения 6-месячного срока после смерти бизнесмена, ее представитель не комментирует.
Катерина Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 году в должности гендиректора его «дочки» — «СА Логистик», а затем стала коммерческим директором в самом «Сибантраците» и отвечала за продажи и логистику группы. Спустя чуть меньше месяца после смерти Босова, 28 мая, она возглавила совета директоров «Сибантрацита».
«Я благодарна команде за доверие. Для меня большая честь продолжить дело Димы в единстве со своей семьей», — передавала она тогда РБК. Помимо половины доли бизнесмена в «Аллтеке» она также стала доверительным управляющим 50% еще одного актива группы — УК «Востокуголь», которым Босов владел на паритетных началах с Александром Исаевым, но в апреле 2020 года у них произошел конфликт и доля Исаева отошла самому «Востокуглю» (Исаев это оспаривает в суде).
В начале августа вдова Босов заявила заявила о рейдерской атаке на активы компании. Инициатор, по ее версии, — Исаев и группа инвесторов. Бизнесмен называл такие обвинения «наглой клеветой»
Незадолго до смерти, весной 2020 года, Дмитрий Босов впервые вошел в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $1,1 млрд (86-ая строчка в рейтинге), а в качестве основного актива указал «Сибантрацит».
Авторы
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова