Мать и четверо сыновей Босова подали иск к его вдове из-за наследства

Мать и дети Дмитрия Босова от первых двух браков подали иск против его вдовы Катерины Босов. Они оспаривают переход к ней половины доли бизнесмена в группе «Аллтек» (контролирует «Сибантрацит»), созданной до его третьего брака

Катерина Босов (Фото: пресс-служба УК «Сибантрацит»​)

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила Босова и четверо его сыновей от первых двух браков — Артем, Антон (оба от первой жены Элеоноры Босов), Кирилл и Иван (от второго брака с Анастасией Старовойтовой) — в понедельник, 5 октября, подали иск в Одинцовский городской суд Московской области против его третьей жены Катерины Босов. Это следует из материалов суда. Помимо Катерины в качестве третьих лиц по иску значатся их несовершеннолетняя с Босовым дочь — Бэлла Алекса и нотариус Екатерина Панова.

Комментарии касательно требований других наследников будут даны после получения и ознакомления с иском, сказала представитель Катерины Босов. РБК направил запрос старшему сыну Босова Артему.

Дмитрий Босов покончил собой 6 мая, а через три месяца, 19 августа, стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285% из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Именно эту сделку и оспаривают наследники бизнесмена, рассказали РБК два источника, близких к «Аллтеку» и «Сибантрациту». В Одинцово как раз зарегистрирована «Аллтек».

«Наследники оспорили выделение доли Катерины (передачу ей половины доли Босова), поскольку создание бизнеса Босов начал до их брака», — говорит один из собеседников РБК. По его словам, при решении об оформлении 43,285% «Аллтека» на вдову бизнесмена нотариус (Екатерина Панова) опиралась на формальную дату создания компании или дату внесения каких-либо изменений.