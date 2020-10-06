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Мать и четверо сыновей Босова подали иск к его вдове из-за наследства

Мать и дети Дмитрия Босова от первых двух браков подали иск против его вдовы Катерины Босов. Они оспаривают переход к ней половины доли бизнесмена в группе «Аллтек» (контролирует «Сибантрацит»), созданной до его третьего брака
Катерина Босов
Катерина Босов (Фото: пресс-служба УК «Сибантрацит»​)

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила Босова и четверо его сыновей от первых двух браков — Артем, Антон (оба от первой жены Элеоноры Босов), Кирилл и Иван (от второго брака с Анастасией Старовойтовой) — в понедельник, 5 октября, подали иск в Одинцовский городской суд Московской области против его третьей жены Катерины Босов. Это следует из материалов суда. Помимо Катерины в качестве третьих лиц по иску значатся их несовершеннолетняя с Босовым дочь — Бэлла Алекса и нотариус Екатерина Панова.

Комментарии касательно требований других наследников будут даны после получения и ознакомления с иском, сказала представитель Катерины Босов. РБК направил запрос старшему сыну Босова Артему.

Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
Бизнес
Дмитрий Босов

Дмитрий Босов покончил собой 6 мая, а через три месяца, 19 августа, стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285% из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Именно эту сделку и оспаривают наследники бизнесмена, рассказали РБК два источника, близких к «Аллтеку» и «Сибантрациту». В Одинцово как раз зарегистрирована «Аллтек».

«Наследники оспорили выделение доли Катерины (передачу ей половины доли Босова), поскольку создание бизнеса Босов начал до их брака», — говорит один из собеседников РБК. По его словам, при решении об оформлении 43,285% «Аллтека» на вдову бизнесмена нотариус (Екатерина Панова) опиралась на формальную дату создания компании или дату внесения каких-либо изменений.

На сайте группы «Аллтек» говорится, что она была основана в 1993 году выпускниками МГТУ им. Баумана (Босовым и его партнерами Дмитрием Агой, Олегом Шемшуком, Дмитрием Шатохиным и Владимиром Микуликом). По данным СПАРК, «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года. На Катерине Босов женился лишь в 2016 году, до этого они случайно познакомились в гостях у общих друзей, сообщал Forbes.

В свою очередь, Катерина Босов намерена увеличить свою долю в «Аллтеке» до контрольной. «Катерина Босов обратилась с иском в суд, суть которого заключается в том, что ее доля составляет не 43%, а 77% компании ООО «Аллтек», — заявила РБК ее представитель, не уточнив деталей. В Одинцовском городской суде и арбитражных судах Москвы и области иск Катерины пока не зарегистрирован. Сейчас помимо нее акционерами группы остаются Дмитрий Босов (оставшиеся 43,285%, которые должны быть распределены между всеми наследниками минимум через полгода после смерти бизнесмена, то есть начиная с ноября), гендиректор «Аллтека» Дмитрий Ага (7,9%) и два члена совета директоров компании Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

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По закону права наследования оформляются по истечении шести месяцев с момента смерти, говорит адвокат Алексей Мельников. Супруга, по его словам, вправе претендовать на 50% совместно нажитого имущества и на оставшуюся часть имущества — наравне с наследниками. В случае, если имущество было приобретено до брака, у супруги в отношении таких активов имеются равные права наравне с другими наследниками, но существует норма закона, что если в приобретенное до брака имущество осуществлялись значительные вложения, то оно все равно является совместно нажитым. «С высокой вероятностью мы имеем дело именно с таким случаем, так как из открытых источников мы знаем, что бизнес Босова вырос именно во время брака с Катериной», — отметил Мельников.

На каком основании Катерина Босов получила почти половину группы до истечения 6-месячного срока после смерти бизнесмена, ее представитель не комментирует.

Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Катерина Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 году в должности гендиректора его «дочки» — «СА Логистик», а затем стала коммерческим директором в самом «Сибантраците» и отвечала за продажи и логистику группы. Спустя чуть меньше месяца после смерти Босова, 28 мая, она возглавила совета директоров «Сибантрацита».

«Я благодарна команде за доверие. Для меня большая честь продолжить дело Димы в единстве со своей семьей», — передавала она тогда РБК. Помимо половины доли бизнесмена в «Аллтеке» она также стала доверительным управляющим 50% еще одного актива группы — УК «Востокуголь», которым Босов владел на паритетных началах с Александром Исаевым, но в апреле 2020 года у них произошел конфликт и доля Исаева отошла самому «Востокуглю» (Исаев это оспаривает в суде).

В начале августа вдова Босов заявила заявила о рейдерской атаке на активы компании. Инициатор, по ее версии, — Исаев и группа инвесторов. Бизнесмен называл такие обвинения «наглой клеветой»

Незадолго до смерти, весной 2020 года, Дмитрий Босов впервые вошел в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $1,1 млрд (86-ая строчка в рейтинге), а в качестве основного актива указал «Сибантрацит».

Авторы
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
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