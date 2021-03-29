Костин не увидел ужесточения западных санкций «даже в проекте»

Предпосылок для новых санкций нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Однако в банке разработали планы на случай усиления санкционного давления. ВТБ находится под ограничениями с 2014 года

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Перспектив для введения более жестких санкций со стороны Запада в отношении российского банковского сектора и банка ВТБ, в частности, пока нет. Об этом заявил его председатель правления Андрей Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами.

«Что касается дальнейших, может, более жестких санкций, то пока мы их не видим, даже в проекте. Мы исходим из сегодняшней ситуации: санкционные меры в отношении банка будут оставаться на том уровне, на котором они есть», — сказал он.

Костин подчеркнул, что любые санкционные меры отражаются на экономике и на клиентах банка в конечном итоге. Однако, по его мнению, даже в случае введения новых санкций какие-то сферы деятельности банка не будут ими затронуты.

Президент ВТБ отметил, что «нехорошая ситуация» в мире ощущается людьми, но мало отражается на ВТБ. Однако в банке готовы к ухудшению ситуации и разработали планы для таких сценариев.