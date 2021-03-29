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Война санкций ,  
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Костин не увидел ужесточения западных санкций «даже в проекте»

Предпосылок для новых санкций нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Однако в банке разработали планы на случай усиления санкционного давления. ВТБ находится под ограничениями с 2014 года
ВТБ VTBR ₽0,03838 +0,87% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Перспектив для введения более жестких санкций со стороны Запада в отношении российского банковского сектора и банка ВТБ, в частности, пока нет. Об этом заявил его председатель правления Андрей Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами.

«Что касается дальнейших, может, более жестких санкций, то пока мы их не видим, даже в проекте. Мы исходим из сегодняшней ситуации: санкционные меры в отношении банка будут оставаться на том уровне, на котором они есть», — сказал он.

Костин подчеркнул, что любые санкционные меры отражаются на экономике и на клиентах банка в конечном итоге. Однако, по его мнению, даже в случае введения новых санкций какие-то сферы деятельности банка не будут ими затронуты.

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ против санкций
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Президент ВТБ отметил, что «нехорошая ситуация» в мире ощущается людьми, но мало отражается на ВТБ. Однако в банке готовы к ухудшению ситуации и разработали планы для таких сценариев.

«Надо всегда этот фактор учитывать. Мы к этому готовились, у нас есть планы B и С, потому что нужно себе представлять, что будет дальше. В лучшем случае ситуация остается на нынешнем уровне, в худшем — будет развиваться негативно», — добавил Костин.

ВТБ вместе с другими российскими банками с госучастием попал под секторальные санкции ЕС и США летом 2014 года после присоединения Крыма к России и событий в Донбассе. Позже санкции ввели Канада, Швейцария и Япония.

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В соответствии с ограничительными мерами, введенными Евросоюзом, европейским гражданам и компаниям запрещено покупать или продавать новые акции, облигации или другие финансовые инструменты со сроком обращения более 90 дней. Позже перечень санкций существенно расширили.

ВЭБ и ВТБ оспорили санкции Евросоюза в суде
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В течение последующих лет ВТБ неоднократно пытался оспорить законность введения ограничений, объясняя, что является международным коммерческим банком и не имеет никакого отношения к конфликтным событиям на Украине. Наложенные ограничения причиняют существенный ущерб банку и его дочерним организациям, в том числе на Украине, доказывал ВТБ.

Несмотря на это, в 2018 году Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказался удовлетворить иски ВТБ, Сбербанка и ВЭБа. После этого ВТБ подал апелляцию в Верховный суд Евросоюза, однако ее также отклонили.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
ВТБ Андрей Костин санкции банки
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