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На поддержку народных промыслов предложили выделить 500 млн рублей

Минпромторг хочет поддержать народные художественные промыслы. Падение объемов производства и продажи продукции подобных предприятий и мастеров доходит до 70%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство промышленности и торговли предлагает поддержать отрасль, выделив из резервного фонда правительства 500 млн руб.

Это предложение содержится в документе, описывающем комплексные меры, предложенные министерством после заседания правительственной̆ комиссии, посвященного повышению устойчивости развития российской экономики, прошедшего 20 марта. Документ за подписью замминистра Минпромторга Василия Осьмакова был направлен в Министерство экономического развития (есть в распоряжении РБК).

В Минэкономразвития подтвердили получение документа, вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в пресс-службе. В Минпромторге во время публикации материала не ответили на запрос РБК.

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В документе говорится, что такая мера позволит сохранить организации народных художественных промыслов (НХП), которые значительно пострадали от снижения туристического потока, также они значительно зависят от выставочно-ярмарочных мероприятий. По оценке Минпромторга, это основной канал продаж изделий НХП. Сейчас, по данным министерства, падение объемов производства и продажи продукции народных промыслов доходит до 70%, а предприятия находятся в критическом положении.

Ситуация с пандемией коронавируса привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая внутрироссийские, об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Положение сейчас катастрофическое. В этом году мы можем потерять промыслы, которым 200–500 лет», — предупреждает предправления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин. Ассоциация уже обращалась за поддержкой в правительство.

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Специфика отрасли такова, что производства, как правило, находятся в небольших поселениях, которые были местом происхождения конкретного промысла. Так, гжелью — изделиями с сине-белой росписью, которая производится на керамике кобальтом, — могут называться только вещи, изготовленные в одноименном регионе, который включает около 30 поселений в Раменском районе Подмосковья.

В отрасли задействованы сейчас, по данным ассоциации, более 120 тыс. человек. Всего зарегистрировано 280 производителей изделий народных художественных промыслов, примерно 60 пользуются господдержкой: государство предоставляет льготные энергоресурсы, поддерживает выставочную деятельность, частично компенсирует расходы на сырье и материалы.

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Однако, по словам Дрожжина, этого недостаточно. Сегодня основные покупатели изделий — россияне, но практически нет инфраструктуры сбыта.

«Мы видим, что интерес к продукции есть как со стороны россиян, так и со стороны иностранцев, выставку-ярмарку «Ладья» в этом году посетили более 60 тыс. человек. При этом специализированных магазинов в России крайне мало, а сейчас еще и снижение количества туристов. И, будем честны, предметы народных промыслов — вещи не первой необходимости, а доходы платежеспособного населения последние шесть лет только уменьшаются», — констатирует он. По его прогнозу, к концу 2020 года производство объемом 7 млрд руб. упадет наполовину.

Автор: Анна Левинская
Теги: Минэкономразвития, Минпромторг, народные художественные промыслы
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