На поддержку народных промыслов предложили выделить 500 млн рублей

Минпромторг хочет поддержать народные художественные промыслы. Падение объемов производства и продажи продукции подобных предприятий и мастеров доходит до 70%

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Министерство промышленности и торговли предлагает поддержать отрасль, выделив из резервного фонда правительства 500 млн руб.

Это предложение содержится в документе, описывающем комплексные меры, предложенные министерством после заседания правительственной̆ комиссии, посвященного повышению устойчивости развития российской экономики, прошедшего 20 марта. Документ за подписью замминистра Минпромторга Василия Осьмакова был направлен в Министерство экономического развития (есть в распоряжении РБК).

В Минэкономразвития подтвердили получение документа, вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в пресс-службе. В Минпромторге во время публикации материала не ответили на запрос РБК.

В документе говорится, что такая мера позволит сохранить организации народных художественных промыслов (НХП), которые значительно пострадали от снижения туристического потока, также они значительно зависят от выставочно-ярмарочных мероприятий. По оценке Минпромторга, это основной канал продаж изделий НХП. Сейчас, по данным министерства, падение объемов производства и продажи продукции народных промыслов доходит до 70%, а предприятия находятся в критическом положении.