Комитет Совфеда поддержал законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС

Андрей Клишас (Фото: СФ / Global Look Press)

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект о расширении полномочий правительства в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас, передает ТАСС.

В случае принятия документа кабмин получит право ввести режим ЧС во всех регионах страны, а также устанавливать правила поведения при ЧС, обязательные для исполнения гражданами и организациями.

Кроме того, законопроект предлагает расширить само понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и признать причиной ЧС «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». На данный момент ЧС подразумевает последствия аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия.