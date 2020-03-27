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Комитет Совфеда поддержал законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС

Андрей Клишас (Фото: СФ / Global Look Press)

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект о расширении полномочий правительства в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас, передает ТАСС.

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В случае принятия документа кабмин получит право ввести режим ЧС во всех регионах страны, а также устанавливать правила поведения при ЧС, обязательные для исполнения гражданами и организациями.

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Кроме того, законопроект предлагает расширить само понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и признать причиной ЧС «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». На данный момент ЧС подразумевает последствия аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия.

Правительство внесло в Госдуму проект закона накануне, 26 марта.

Теги: правительство, комитет, ЧС
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