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Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов

Чиновники Сочи отчитались о курортном сборе в 2019 году: его заплатили около 2,8 млн из 6,5 млн туристов. Из отчета также следует, что в апреле в городе остановилось больше гостей, чем в августе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало отчеты муниципалитетов о курортном сборе за 2019 год. Эти сведения региональные власти должны раскрывать каждый год, пока идет эксперимент. В основе отчетов — данные операторов курортного сбора, то есть гостиниц и других средств размещения, о количестве остановившихся у них туристов.

В Краснодарском крае курортный сбор был введен 16 июля 2018 года, после окончания чемпионата мира по футболу. Его должны платить отдыхающие в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловка, Небуг, Джубга и Шепси). Размер сбора в регионе составляет 10 руб. в сутки, его не платят несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

В 2019 году во всех объектах размещения в Сочи, где с приезжающих взимался курортный сбор, остановились 3,9 млн человек, указано в отчете муниципалитета. Это меньше, чем по данным администрации Сочи. По итогам всего года в Сочи приехали 6,5 млн туристов, что соответствует уровню прошлого года, уточнил РБК начальник управления курортов и рекреационных ресурсов городской администрации Сергей Доморат.

Разница в 2,6 млн туристов

Администрация Сочи при подсчете приезжающих сопоставляет данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, статистика учитывает также тех, кто приезжает в Сочи на экскурсию на один день без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор, объяснил Доморат разницу показателей.

Администрация Сочи для подсчета количества туристов взяла общий турпоток — сюда входят туристы, которые останавливались в квартирах, имеют собственность в Сочи, останавливаются в кемпингах, однодневные туристы и местные жители, уточнила РБК начальник отдела регионального государственного контроля департамента курортов и туризма администрации Сочи Ольга Шереметьева. Квартиры и кемпинги под определение объектов размещения не подпадают, поэтому те, кто в них живет, не платят курортный сбор, как и местные жители, отмечает Шереметьева. Она добавила, что из 3,9 млн человек, которые останавливались в гостиницах Сочи в 2019 году, от уплаты курортного сбора по закону были освобождены 27,6% — около 1,1 млн человек.

Расхождение показывает в том числе и размер серого рынка, утверждает топ-менеджер туроператора, специализирующегося на курортах Краснодарского края и Крыма. Большое число отдыхающих в Краснодарском крае останавливаются в частном секторе, например в частных мини-гостиницах, которые не учитываются как официальные средства размещения, согласен гендиректор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

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Официально зарегистрированных средств размещения — отелей, гостиниц, санаториев и пансионатов — в Сочи около 3 тыс., а крупнейший сервис бронирования Booking.com предлагает более 5 тыс. объектов в Сочи, где можно остановиться, причем «бабушек с койками по 150 руб. в сутки никто не отменял», напоминает Богданов. На сайте администрации Сочи в реестре операторов курортного сбора, по данным на март 2020 года, числятся 2,9 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Многие приезжают в Сочи на экскурсию на один день из других муниципалитетов Краснодарского края, плюс около 1 млн человек в год едут через Сочи транзитом в Абхазию, они тоже учитываются как туристы, которые пользуются инфраструктурой города, уточнил Богданов. По данным погранслужбы ФСБ, всего в Абхазию в 2019 году выехали 4,8 млн россиян.

Апрельский приток туристов

В августе 2019 года, в пик летнего сезона, в гостиницах Сочи остановилось меньше людей, чем в апреле, который традиционно относится к низкому сезону, следует из отчета по курортному сбору: в апреле постояльцев было 405,6 тыс., а в августе — 314,6 тыс. По сравнению с августом предыдущего года постояльцев в гостиницах Сочи стало меньше на 34% — тогда их насчитывалось 478 тыс.

Туристов в августе не может быть меньше, чем в апреле, возражает глава управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. По его словам, не было и снижения турпотока по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года. В среднем за купальный сезон, который в Сочи длится с июня по октябрь, на курорт приезжают около 4 млн человек, самый большой наплыв — в июле—сентябре, настаивает Доморат. В августе загрузка отелей в Сочи — более 90%, в апреле постояльцев не может быть больше, считает и гендиректор «Сочи Парк Отеля» Валерий Данченко.

Ни в одном другом муниципалитете Краснодарского края, где с туристов тоже взимают курортный сбор, такой аномалии не наблюдалось: август — месяц, когда на отдых приезжает максимальное число туристов за весь год. Например, в гостиницах Анапы в августе туристов было в восемь раз больше, чем в апреле (233,6 тыс. человек против 27,9 тыс.), в Геленджике — в девять раз (156,5 тыс. против 16,6 тыс.).

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Данные из отчетов отелей о количестве туристов за каждый месяц «не могут являться истинно верными показателями», поскольку операторы курортного сбора нарушают установленные законом порядок и сроки предоставления отчета, признает Шереметьева. Еще одно объяснение дает гендиректор санатория «Знание»: в августе туристы приезжают на одну-две недели, а в апреле поездки более короткие, на два-три дня, за счет чего число туристов в коллективных средствах размещения в апреле может быть больше.

Итоги эксперимента

Власти Краснодарского края признают эксперимент по курортному сбору успешным, заявил в январе этого года председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В 2020 году курортный сбор начали взимать еще три муниципалитета края: Ейск, Должанское поселение Ейского района и Тенгинское поселение Туапсинского района. В 2020 году власти Краснодарского края рассчитывают увеличить поступление курортного сбора на 25%, до 200 млн руб. Сочи, как следует из отчета муниципалитета, планирует собрать 132,2 млн руб.

Ростуризм не будет торопиться с внедрением курортного сбора в новых регионах, сообщила в июне 2019 года руководитель ведомства Зарина Догузова. По ее словам, нужно сначала предметно изучить опыт территорий, где этот эксперимент уже проводится, и внимательно исследовать, какой эффект приносит сбор, «есть ли позитивный результат», и только потом вводить его в новых регионах. Кроме Краснодарского края, курортный сбор с 1 мая 2018 года введен в Ставрополье (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, сейчас составляет 50 руб. с человека в сутки) и на Алтае (Белокуриха, 30 руб. в сутки). В Крыму эксперимент по решению местных властей отложен до 1 мая 2021 года.

Наличие курортного сбора не решает ключевую проблему — нехватки у Сочи средств на местные нужды и поддержание городской инфраструктуры, которой помимо жителей ежегодно пользуются 6,5 млн туристов, отмечает Богданов. Во времена СССР города-курорты, которые выполняли федеральную задачу и обслуживали жителей других регионов, получали дотацию на развитие и благоустройство, но сейчас ее нет. Курортный сбор был придуман, чтобы устранить этот диссонанс, но эти деньги тратятся только на благоустройство курортных зон, и для Сочи, которому нужна федеральная дотация 200 млрд руб., «курортный сбор — менее 1% этой суммы», указывает Богданов.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: туристы, Сочи, курортный сбор
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