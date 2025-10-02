 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире

Bloomberg: OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире
Компания OpenAI обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд после продажи акций сотрудниками. Маск и его xAI конфликтуют с OpenAI уже несколько лет
Генеральный директор Open AI Сэм Альтман
Генеральный директор Open AI Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, стала самым дорогим стартапом мира, обогнав по стоимости SpaceX Илона Маска. По данным агентства Bloomberg, после продажи части акций сотрудниками компании ее стоимость достигла $500 млрд.

Так, нынешние и бывшие сотрудники OpenAI продали акции компании на сумму около $6,6 млрд инвесторам, в числе которых Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

Для сравнения: в начале этого года капитализация OpenAI оценивалась в $300 млрд. Стоимость компании Маска оценивают в $400 млрд.

WSJ узнала о сделке OpenAI с Oracle, чей основатель стал самым богатым
Технологии и медиа
Ларри Эллисон

Компания была основана в декабре 2015 года Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Последний занимал место в совете директоров до 2018 года, а в 2023-м создал собственный ИИ-стартап под названием xAI.

Маск конфликтует с OpenAI несколько лет. В 2024 году он подал иск к ней и Альтману из-за коммерциализации компании. По мнению Маска, OpenAI была преобразована де-факто в дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом продукта.

В конце августа xAI подала в суд на Apple и OpenAI из-за интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone. Это решение, заявили в компании Маска, препятствует конкуренции и инновациям в сфере ИИ и лишает пользователей выбора.

OpenAI внедрит меры безопасности для подростков и людей в стрессе
Общество
Фото: David Tramontan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В сентябре OpenAI подписала контракт с американской корпорацией — производителем ПО Oracle на покупку вычислительных мощностей на сумму $300 млрд. Тогда же стало известно, что сооснователь и крупнейший акционер Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире, обогнав главу Tesla.

Сделка предусматривает сотрудничество на срок около пяти лет и, по информации издания, стала одним из крупнейших облачных контрактов в истории.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
OpenAI SpaceX Илон Маск стартапы
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
WSJ узнала о сделке OpenAI с Oracle, чей основатель стал самым богатым
Технологии и медиа
OpenAI внедрит меры безопасности для подростков и людей в стрессе
Общество
Стартап Маска обвинил инженера в похищении секретов и передаче их OpenAI
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51