OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире

Компания OpenAI обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд после продажи акций сотрудниками. Маск и его xAI конфликтуют с OpenAI уже несколько лет

Генеральный директор Open AI Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, стала самым дорогим стартапом мира, обогнав по стоимости SpaceX Илона Маска. По данным агентства Bloomberg, после продажи части акций сотрудниками компании ее стоимость достигла $500 млрд.

Так, нынешние и бывшие сотрудники OpenAI продали акции компании на сумму около $6,6 млрд инвесторам, в числе которых Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

Для сравнения: в начале этого года капитализация OpenAI оценивалась в $300 млрд. Стоимость компании Маска оценивают в $400 млрд.

Компания была основана в декабре 2015 года Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Последний занимал место в совете директоров до 2018 года, а в 2023-м создал собственный ИИ-стартап под названием xAI.

Маск конфликтует с OpenAI несколько лет. В 2024 году он подал иск к ней и Альтману из-за коммерциализации компании. По мнению Маска, OpenAI была преобразована де-факто в дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом продукта.

В конце августа xAI подала в суд на Apple и OpenAI из-за интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone. Это решение, заявили в компании Маска, препятствует конкуренции и инновациям в сфере ИИ и лишает пользователей выбора.

В сентябре OpenAI подписала контракт с американской корпорацией — производителем ПО Oracle на покупку вычислительных мощностей на сумму $300 млрд. Тогда же стало известно, что сооснователь и крупнейший акционер Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире, обогнав главу Tesla.

Сделка предусматривает сотрудничество на срок около пяти лет и, по информации издания, стала одним из крупнейших облачных контрактов в истории.