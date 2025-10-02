OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире
Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, стала самым дорогим стартапом мира, обогнав по стоимости SpaceX Илона Маска. По данным агентства Bloomberg, после продажи части акций сотрудниками компании ее стоимость достигла $500 млрд.
Так, нынешние и бывшие сотрудники OpenAI продали акции компании на сумму около $6,6 млрд инвесторам, в числе которых Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.
Для сравнения: в начале этого года капитализация OpenAI оценивалась в $300 млрд. Стоимость компании Маска оценивают в $400 млрд.
Компания была основана в декабре 2015 года Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Последний занимал место в совете директоров до 2018 года, а в 2023-м создал собственный ИИ-стартап под названием xAI.
Маск конфликтует с OpenAI несколько лет. В 2024 году он подал иск к ней и Альтману из-за коммерциализации компании. По мнению Маска, OpenAI была преобразована де-факто в дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом продукта.
В конце августа xAI подала в суд на Apple и OpenAI из-за интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone. Это решение, заявили в компании Маска, препятствует конкуренции и инновациям в сфере ИИ и лишает пользователей выбора.
В сентябре OpenAI подписала контракт с американской корпорацией — производителем ПО Oracle на покупку вычислительных мощностей на сумму $300 млрд. Тогда же стало известно, что сооснователь и крупнейший акционер Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире, обогнав главу Tesla.
Сделка предусматривает сотрудничество на срок около пяти лет и, по информации издания, стала одним из крупнейших облачных контрактов в истории.
