FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Илон Маск (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Американский миллиардер Илон Маск предложил провести первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX в июне — в момент редкого сближения Юпитера и Венеры, сообщает FT. Также в этом месяце, 28 июня, бизнесмен отпразднует день рождения.

Производитель ракет рассчитывает привлечь до $50 млрд при оценке около $1,5 трлн и стать крупнейшим IPO в истории. Прошлый рекорд принадлежит нефтяной компании Saudi Aramco ($29 млрд в 2019 году).

Сближение Юпитера и Венеры 8–9 июня — планеты будут «чуть более чем в 1 градусе друг от друга на небе». Это будет самое близкое расстояние за три года. SpaceX уже пригласила Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley на ключевые роли в сделке, пишет газета.

При этом некоторые банкиры и инвесторы подчеркнули сжатые сроки для IPO в июне и отметили, что компании еще предстоит подать S-1 — форму первоначальной регистрации новых ценных бумаг — в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это необходимо, чтобы уведомить регулятора о намерении разместить акции и организовать их продвижение.

Говоря о рисках, источники FT отметили, что любое IPO зависит от «рыночных условий и настроений», которые стали «более непредсказуемыми, чем когда-либо» на фоне частых угроз президента США Дональда Трампа ввести тарифы и его попыток повлиять на политику Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны.

Материал дополняется