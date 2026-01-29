 Перейти к основному контенту
0

В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра

Гендиректор Пулково перед продажей Домодедово назвал его идеальным активом
Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Продажа Домодедово
Гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (управляет Пулково) Леонид Сергеев в эфире Радио РБК назвал Домодедово идеальным активом, а также отметил его безразмерную инфраструктуру и возможность работы с любым пассажиропотоком
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Аэропорт Домодедово обладает идеальными характеристиками по двум ключевым показателям — взлетно-посадочным полосам и пропускной способности пассажиров. Такое мнение в эфире Радио РБК высказал генеральный директор «Воздушных ворот Северной столицы» (управляет аэропортом Пулково) Леонид Сергеев.

По его словам, у Домодедово есть возможность строить много параллельных и независимых полос, что позволяет обслуживать практически любой пассажиропоток. «И это огромная разница между [ним и] Шереметьево, потому что они в этом плане более как бы стеснены. Если что-то брать на будущее, когда-либо под развитие и так далее, наверное, это идеальная локация», — пояснил Сергеев.

Он добавил, что благодаря второму терминалу багажную систему в аэропорту также можно считать «безразмерной». По его мнению, «технологически это идеальное абсолютно инженерное сооружение».

Шереметьево подало заявку на покупку Домодедово
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Еще одним преимуществом Сергеев назвал универсальность Домодедово для разных видов трафика. «Аэропорт, как правило, специализируется на каком-то виде трафика: низкобюджетные, высокобюджетные, правительственные рейсы. Но в нашей стране работает смешанная модель. Поэтому, если у тебя есть безразмерная технология, а аэропорт является такой безразмерной технологией, то ты можешь туда воткнуть абсолютно разные форматы. И ты в одном аэропорту можешь сделать три или четыре типа аэропортов. Для этого он подходит», — объяснил он.

«Если все это подытожить, надо ли покупать, точно надо. Если там потенциал точно есть. Но этим воспользоваться может только определенный, я бы сказал, узкий, если не сказать, что практически единственный круг людей», — подчеркнул Сергеев.

Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово
Бизнес
Виталий Ванцев

Что касается долгов аэропорта, новый владелец, вероятно, прибегнет к их реструктуризации, считает эксперт. «Долги — это история такая. Их набирали под что-то, неудачная история, но слово «реструктуризация» никто не отменял. Они просто их реструктуризируют, доплатят какую-нибудь премию за более долгий срок и на более долгом горизонте все это выплатят. Это точно возвратная история. Другое дело, на какой период», — отметил он.

29 января состоятся торги по приватизации Домодедово в формате голландского аукциона — с понижением цены. ПСБ не смог с первого раза продать Домодедово по начальной цене 132,2 млрд руб. Всего на продажу было выставлено 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» и еще более 20 юридических лиц. Торги были намечены на 20 января, но их признали несостоявшимися — единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако предоставил не все документы.

 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Иван Якунин
Домодедово торги Пулково аэропорты
