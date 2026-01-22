Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово

Виталий Ванцев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Аэропорт Внуково будет участвовать во втором этапе покупки аэропорта Домодедово. Об этом РБК заявил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«Сегодня подали заявку на участие во втором этапе», — сказал РБК Виталий Ванцев.

