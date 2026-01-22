Бизнес,
0
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово
Виталий Ванцев
Аэропорт Внуково будет участвовать во втором этапе покупки аэропорта Домодедово. Об этом РБК заявил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.
«Сегодня подали заявку на участие во втором этапе», — сказал РБК Виталий Ванцев.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине